Sammlung erzielt bestes Ergebnis

Bei der Listensammlung der Volkssolidarität des Kreisverbandes Bautzen sind mehr als 33 000 Euro zusammengekommen. „Das diesjährige Ergebnis toppt noch den Rekord vom Vorjahr“, sagte Nicole Gräulich, Mitarbeiterin der Volkssolidarität, am Montag. Im Jahr 2016 wurden 32 471 Euro gesammelt. 40 von 42 Mitgliedergruppen des Kreisverbandes, der in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Sächsische Schweiz aktiv ist, beteiligten sich in diesem Jahr. Mehrere Hundert Mitglieder und Unterstützer des Sozialverbandes waren dafür im September unterwegs.

Mit den Spenden der Listensammlung werden soziale Projekte möglich. „Finanziert werden damit eine Ferienfreizeit für Schüler, die Erstausstattung für Schulanfänger aus sozial schwierigen Familien und die Unterstützung des Kompetenzzentrums Bautzen der Volkssolidarität“, sagt Nicole Gräulich. Der restliche Teil komme dem Hilfsfonds der Volkssolidarität zugute. Die Mitgliedergruppen behalten jeweils 50 Prozent der gesammelten Gelder. (SZ)

