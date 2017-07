Sammelt da jemand Briefe? Tanja Schmidt und ihr Freund haben sich gewundert. Nach einer Umstellung bei der Post kamen ihre Briefe unregelmäßig.

Beim Briefzustellen soll es in Schmiedeberg Unregelmäßigkeiten gegeben haben. © Robert Michael

Vor einigen Wochen hat die Deutsche Post ihre Touren umgestellt. „Die Post kam nun nachmittags und nicht mehr vormittags. Aber das hat uns nicht gestört“, sagt Tanja Schmidt, die in der Pöbeltalstraße wohnt. Etwas anderes hat sie dann doch sehr gewundert. Tagelang kamen keine Briefe mehr bei ihnen an, obwohl sie beispielsweise wussten, dass die Firma des Freundes einen geschickt hatte. Dann waren plötzlich sechs, sieben Schreiben auf einmal im Briefkasten. Hängt da irgendetwas? Die Frage stellte die SZ der Deutschen Post.

Anke Blenn von der Pressestelle in Berlin bestätigte, dass es Veränderungen in der Tourenplanung gegeben hat. Die Pöbeltalstraße sei davon aber nicht betroffen. Auch die Zusteller dort seien seit Längerem unterwegs und mit den Gegebenheiten vor Ort gut vertraut. „Es gibt weder einen erhöhten Krankenstand noch sonstige betriebliche Gründe für eventuelle Verzögerungen in der Auslieferung“, sagt die Sprecherin. Sie verspricht aber: „Wir nehmen die Rückmeldung der Leserin jedoch zum Anlass, dem Sachstand noch einmal vor Ort nachzugehen und mit den Mitarbeitern zu sprechen.“

