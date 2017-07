Sammeln für die Trödelmeile Am 10. September ist der nächste Einkaufssonntag. Und dann wird auch wieder getrödelt.

Am 10. September kann in Kamenz wieder getrödelt werden. © Archivfoto: Matthias Schumann

Das Kamenzer Zentrum wird am 10. September ein drittes Mal zur Einkaufs- und Trödelmeile. Für interessierte Teilnehmer anlässlich des Herbstfestes der Cityinitiative Kamenz heißt es jetzt schon: Keller, Dachböden, Schuppen und Garagen durchstöbern, um dafür gerüstet zu sein! Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, wird die ergänzende Idee zum Einkaufssonntag gut angenommen und sorgt für heiteres Gewimmel in der Altstadt. Deshalb rufen das Citymanagement und die Cityinitiative jetzt schon auf, zu sammeln und sich anzumelden. Insbesondere sind auch Hauseigentümer in der Altstadt angesprochen mitzumachen. Damit sollen das Nachbarschaftsgefühl, das familiäre Miteinander und der gegenseitige Austausch gestärkt werden. Bedingung ist, dass die Stände in Eigenregie auf- und abgebaut werden. Der Aufbau wird am 10. September ab 12 Uhr von Ordnungsposten betreut. Ein Werbebeitrag von 10 Euro wird erhoben (Kinder bis 14 Jahre frei). (SZ)

Anmeldungen und weitere Infos unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und Längenmeter unter: studio@annehasselbach.de

