Salze als Heilmittel

Die Bürgerhilfe Sachsen will sich mit Senioren im Februar auf die Spuren des Salzes begeben. Wie das Seniorenbüro Bärenfels des Vereins informiert, können die Teilnehmer selbst eine Sole herstellen. Deshalb muss ein Unkostenbeitrag von 3,50 Euro erhoben werden. Als Gast wird der Verein „Vergiss mein nicht“ aus Bad Gottleuba erwartet. Die Veranstaltungen finden am 2. Februar in Lauenstein im Schulungsraum der Feuerwehr, am 9. Februar in Geising im Ratskeller, am 16. Februar in Falkenhain im Schulungsraum der Feuerwehr und am 23. Februar in Zinnwald im Hotel Lugsteinhof statt. Beginn ist jeweils 14.30 Uhr. Wer keine Mitfahrgelegenheit hat, kann sich bei der Seniorenhilfe melden, 035052 12702. (SZ)

