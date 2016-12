Salzburger Straße macht Laubegast flutsicher

Im kommenden Jahr will die Stadt eine Studie zur besseren Versorgung von Laubegast bei Hochwasser vorstellen. Demnach könnte die Salzburger Straße so erhöht und umgebaut werden, dass bei steigendem Pegel noch Fahrzeuge in den Stadtteil kommen. Bei vergangenen Katastrophen war Laubegast komplett vom Wasser umschlossen. Ein Durchkommen war nur noch mit speziellen Fahrzeugen der Einsatzkräfte möglich. Nun könnte die Salzburger Straße zum Rettungsweg werden.

Ob eine höhergelegte Straße wirklich helfen kann, wollen Wissenschaftler der Technischen Hochschule Nürnberg derzeit anhand eines Modells der Elbe ermitteln. Mitte 2017 soll der Stadtrat die Ergebnisse hören und über einen eventuellen Bau entscheiden. Das teilt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage der CDU-Stadträtin Heike Ahnert mit. Allerdings wird es mit dem Baustart wohl noch dauern. Denn derzeit gibt es im Haushalt kein Geld für eine Höherlegung der Straße. Der Stadtrat müsste sich dazu bekennen, alle Planungs-, Bau- und Folgekosten aus dem Haushalt zu begleichen. (SZ/acs)

