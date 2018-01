Salsa-Tanzen in der Strassburg-Passage 21 Uhr steigt in der Galeria Italiana eine Latein-Party. Eine Stunde davor kann man ein paar Moves lernen. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Am Sonnabend lädt die La Galeria Italiana in der Strassburgpassage zur „Fiesta Latina & Kizomba Night“ ein. Die Party mit DJ Rico & DJ Riccardo steigt ab 21 Uhr. Um 20 Uhr bietet Rico einen Kizomba-Einführungskurs an. Danach heizen die beiden DJs mit heißen Latino- & Kizombabeats richtig ein, verzaubern mit der Vielfalt lateinamerikanischer Musik und Kizombaklängen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

