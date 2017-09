Saloppe lädt zum Straßenmusikfest

Straßenmusiker sind immer wieder ein Thema in der Stadt. Zu laut, zu lang, zu untalentiert – so lautet manches Urteil für die Sänger, die teilweise in der Innenstadt unterwegs sind. Doch längst nicht alle Stadtmusikanten spielen schräge Töne.

Die Sommerwirtschaft Saloppe auf der Brockhausstraße 1 lädt am Samstag zum Straßenmusikfestival ein und will den Gegenbeweis antreten. Straßenmusik kann auch Spaß machen, so die Botschaft. Beginn ist 19 Uhr. Um 22 Uhr startet die Aftershowparty im Tanzsaal mit DJane Barbarella. Für das Festival gibt es laut Veranstaltern ein paar Regeln. Die Bands spielen auf acht Bühnen für die Gäste. Die Besucher können ihre Euros in sogenannte Liquidos eintauschen und diese dann in der Hut ihrer Lieblingsband werfen. Denn der „Klang der Münze ist des Straßenmusikers Brot“. Mit dabei sind unter anderem der Liedermacher mit den syrischen Wurzeln „Rany“, der Blues-Sänger Andi Valandi und die Balkan-Beats-Gruppe Seau Volant, die Polka und Gipsy-Musik mischen. (SZ/jv)

