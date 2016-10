Salbeitee statt Sekt Maria Lebus wurde am Freitag hundert. Als junge Frau musste sie ihre Heimat verlassen – und wurde anderswo glücklich.

Liebte das Reisen, das Singen und ihren Beruf. Heute lebt Maria Lebus im Pflegeheim in Freital. © Karl-Ludwig Oberthür

Dankbarkeit und Salbei – das ist Maria Labus’ Rezept zum Altwerden. Noch heute schwört die Seniorin auf den Salbeiblütentrunk von Bombastus. Auf dem Nachttischchen in ihrem Zimmer im Altenpflegeheim „Bodelschwingh“ steht immer eine Flasche bereit. „Das hilft gegen den Kalk in den Adern“, sagt sie. Das Rezept scheint aufzugehen: Zusammen mit ihren Liebsten feierte die Rentnerin am Freitag ihren 100. Geburtstag.

Aufgewachsen und geboren ist Maria Labus in Oberschlesien, eine vom Kohlebergbau geprägt Region im heutigen Polen. Nach dem Abitur machte die Tochter eines Obersteigers eine Ausbildung zur Laborantin, arbeitete später in einem Knappschaftskrankenhaus. Eigentlich sei es ihr Traum gewesen, Medizin zu studieren, erzählt ihre Nichte Annette Mauthe, die am Freitag unter den Gästen war. „Aber sie hat sich nie getraut, ihre Eltern zu fragen. Die Erziehung war sehr streng “, sagt sie.

Beliebte Chefin

Mit der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg – sie selbst spricht immer von Ausweisung – kam Maria Labus im Januar 1945 nach Ebersbach in der Oberlausitz. Viele Jahre arbeitete sie dort am Krankenhaus, leitete das Labor, zu dem zeitweise 20 Mitarbeiter gehörten. „Sie ist in ihrer Arbeit aufgegangen, war sehr gewissenhaft und beliebt“, erzählt Annette Mauthe. Da viele Vertriebene zusammenblieben, fand sie schnell Anschluss, fühlte sich wohl. „Sie hat Klavier gespielt und sich mit Kollegen zum Musizieren getroffen“, sagt sie.

In der Oberlausitz bleiben, wollte Maria Lebus dennoch nicht. Anfang der 1960er-Jahre wechselte sie an das Krankenhaus der Wismut in Erlabrunn im Erzgebirge. Die Arbeit dort sei gut bezahlt worden. „So hatte sie dann auch ihre erste eigene Wohnung“, erzählt Annete Mauthe über ihre Tante. In der empfing die Laborantin auch gern Besuch. Noch heute existiert von damals ein Gästebuch. Mit langen Texten und selbstgemalten Bildern bedankten sich die Besucher für Maria Labus’ große Gastfreundschaft.

Obwohl sie nie verheiratet war und auch keine Kinder hat, fühlte sich Maria Labus nie allein. Zeitlebens war die streng gläubige Christin viel unterwegs. Sie sang im Chor, ging jeden Sonntag zur Kirche, fuhr mit Kollegen ins Theater. Außerdem liebte sie das Reisen. So war sie nicht nur in den Sowjetstaaten und nach der Wende auch in Italien, Frankreich und Israel, sondern besuchte auch mehrfach ihre alte Heimat Schlesien. „Über die Wismut hatte sie das Glück, relativ früh an einen Trabanten 600 zu kommen“, sagt Annette Mauthe. „Immer wenn ihre Cousinen aus dem Westen zu Besuch waren, fuhren sie damit durchs Erzgebirge.“

Mobil war Maria Lebus lange. Allein schon wegen der Arbeit. Erst mit über 70 ging sie in Rente. „Sie hatte das Glück, das man sie brauchte“, sagt Annette Mauthe. Dennoch ließ sich der Umzug ins Pflegeheim irgendwann nicht mehr verhindern. Eine Herzschwäche zwang die Seniorin später sogar in ein Hospiz. Dort konnte sich Maria Lebus schließlich wieder berappeln. Doch klar war damals auch: In der Nähe ihrer Lieben ist die Seniorin besser aufgehoben ist. So kam Maria Lebus vor zwei Jahren ins Pflegeheim nach Freital. Dort fühle sich die Hundertjährige wohl. Denn jetzt kommt mehrmals die Woche Besuch – hin und wieder auch mit Salbeiblütentrunk.

zur Startseite