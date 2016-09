Sakralmuseum vorübergehend zu Vom 19. September bis voraussichtlich Ende Oktober wird in der Klosterkirche St. Annen gebaut.

Blick in das Sakralmuseum in der Kamenzer Klosterkirche St. Annen. © Matthias Schumann

Ab Montag, den 19. September, kommt es zu einer vorübergehenden Schließung der Dauerausstellung in Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen. Der Grund dafür liegt in der Optimierung der Ausstellungsbedingungen für die wertvollen sakralen Schätze. Die dafür erforderlichen Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Davon unberührt ist die Galerie im Sakralmuseum. Die derzeitige Sonderausstellung „Kulturkreise“ mit Werken des Schwepnitzer Künstlers Dietmar Hommel kann weiterhin zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. Auch alle Angebote der Kamenz-Information stehen in vollem Umfang zur Verfügung. Aufgrund der Ausstellungsschließung beginnt jedoch die Öffnungszeit der Einrichtung für das Winterhalbjahr bereits am 24. September. Sonnabends, sonntags und an Feiertagen ist die Kamenz-Information von 11 bis 16 Uhr für Sie da. Die Öffnungszeiten an Wochentagen bleiben unverändert. (SZ)

zur Startseite