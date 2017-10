Saisonstart nach Maß Die Neudorf/Döbelner Teams präsentieren sich in den Sachsenligen stark wie lange nicht. Das soll so bleiben.

Steve Böttger und die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln sind am Sonnabend beim EHV Aue II gefordert. © André Braun

Tabellenbilder zum Einrahmen bieten derzeit die Sachsenligen aus Neudorf/Döbelner Sicht. Bei den Männern führen die Mittelsachsen die Tabelle an und die Frauen liegen auf Platz zwei nur einen Punkt hinter dem Spitzenrang. Eine tolle Konstellation, die es am sechsten Spieltag zu bestätigen gilt.

Sachsenliga Männer

Beim ebenfalls gut ins neue Spieljahr gestarteten EHV Aue II (5./5:3) wird die HSG Neudorf/Döbeln (1./8:0) sicher viel mehr gefordert als im Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus dem Kurort Hartha. Soll es erneut einen Sieg in fremder Umgebung geben, dann müssen die HSG-Männer einen ganz guten Tag erwischen. Der EHV ist zu Hause immer zu beachten und die Bundesligareserve der Erzgebirger macht momentan auch einen gefestigten Eindruck.

Das alles lässt durchaus eine Begegnung auf Augenhöhe vermuten, in der neben gutem spielerischem Format besonders noch absolute Disziplin und ein starkes Nervenkostüm gefragt sind. „Wir haben einen guten Saisonstart mit 8:0 Punkten hingelegt. Den wollen wir in Aue unter Beweis stellen, wobei man nicht weiß, wie stark der Gegner aufläuft, da es sich um eine Bundesligareserve handelt“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider und erklärt: „Von der Spielanlage ist das ein völlig anderer Gegner als vergangene Woche, das stellt für uns natürlich einen Lernprozess da. Wir müssen nicht in Aue gewinnen, aber wir wollen in Aue gewinnen. Denn alles was wir dazu beitragen können, in Döbeln eine Euphorie auszulösen, da helfen wir gerne mit.“

Sachsenliga Frauen

Der HC Glauchau/Meerane (12./0:10) wird im Heimspiel gegen die HSG Neudorf/Döbeln (2./8:2) versuchen, den favorisierten Gästen so gut wie möglich Paroli zu bieten. Ob die gegenwärtige Form der Westsächsinnen dafür ausreicht, erscheint aber eher fraglich. Die Neudorf/Döbelnerinnen machen den wesentlich besseren und gefestigteren Eindruck und sie dürfen auch spielerische Vorteile geltend machen. Wenn das noch in einen ordentlichen Auftritt mündet, dann sollte auch der Auswärtssieg möglich sein. Unterschätzen dürfen die Mittelsächsinnen den Tabellenletzten allerdings nicht.

„Wir spielen beim Schlusslicht und gehen als klarer Favorit in die Partie und diese Rolle müssen wir ausfüllen. In den vergangenen Jahren waren wir selten in dieser Situation, jetzt müssen die Mädels erst wieder lernen, damit umzugehen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger. Probleme gibt es auf der Torwartposition. Sarah Eichhorn ist verletzt und Stephanie Ehrenberg angeschlagen.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der Aufsteiger Sportfreunde 01 Dresden (12./2:8) empfängt den VfL Waldheim 54 (11./3:7). Neulinge werden gern mal auf die leichte Schulter genommen. Das sollten die Waldheimer aber tunlichst vermeiden, denn sie finden sich derzeit auch im Tabellenkeller wieder. Die Dresdener sind durchaus in der Lage, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln an die Leistungsgrenze zu gehen. Vor eigener Kulisse werden sie hoch motiviert sein, den doch favorisierten Gästen die Beine zu stellen. Der VfL hat bei eigener hundertprozentiger Leistung allerdings berechtigte Aussichten auf den Doppelpunktgewinn. „Aufgrund von Verletzungen werden wir einen Mix aus erster und zweiter Mannschaft hinstellen müssen. Aber auch wenn vier Leute aus der Zweiten mitfahren, werden wir versuchen, mit allem was wir aufbieten können, das Vier-Punkte-Spiel erfolgreich zu bestreiten“, sagte VfL-Trainer Mario Piasecki.

Verbandsliga Männer Staffel West

Beim HC Glauchau/Meerane II (9./3:7) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (8./4:6) zu Gast. Der amtierende Meister der Staffel konnte bisher noch nicht an die konstant guten Auftritte der vergangenen beiden Spieljahre anknüpfen. Es ist aber davon auszugehen, dass der Gastgeber wesentlich stärker ist, als es sein derzeitiger Punkte- und Tabellenstand vermuten lässt. Das kann bedeuten, dass sich die Neudorf/Döbelner auf eine deutliche Leistungssteigerung der Westsachsen einstellen müssen. Die Neudorf/Döbelner müssen deshalb eine optimale Vorstellung abliefern, wenn sie etwas Zählbares mitnehmen wollen. „Es wird ganz schwer ohne Tobias Claassen und Stanley Meding. Wir fahren aber hin, um die Glauchauer zu ärgern. Den Rest wird man sehen“, sagte Coach Marc Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Wie bei den Männern gibt es auch bei den Frauen das Duell zwischen den Sportfreunden 01 Dresden (2./8:2) und dem VfL Waldheim 54 (8./5:5). Die Gastgeberinnen haben ebenfalls den Aufstieg aus der Bezirksliga Sachsen-Mitte geschafft, sind aber im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, zur Überraschung aller, in der Spitzengruppe zu finden. Ob das nur eine Momentaufnahme oder der Neuling wirklich so spielstark ist, wird sich im weiteren Saisonverlauf zeigen. Gegenwärtig haben die noch ungeschlagenen Dresdenerinnen einen sehr erfolgreichen Lauf und das sollte den VfL-Frauen die Schwere der Aufgabe vor Augen führen. Wenn die Waldheimerinnen ihr wahres Leistungsvermögen ohne Abstriche auf das Spielfeld bringen, dann haben sie aber dennoch gute Aussichten auf den vollen Erfolg. VfL-Trainer Ulf Seeger: „Unser Vorteil ist, dass wir nicht Favorit sind. Wir fahren nach Dresden und können nur gewinnen.“

Bezirksliga Männer Leipzig

Im Spiel VfL Waldheim 54 II (6./6:4) gegen HV Glesien (5./8:2) stehen sich Meister und Vize der Vorsaison gegenüber. Der VfL ist zu Hause bisher ohne Punktverlust und mit dem möglichen Heimsieg kann punktemäßig zum Kontrahenten aufgeschlossen werden. Der HV wird sich dem sicherlich widersetzen wollen und selbst erfolgreich sein. Damit können sich die Waldheimer Fans auf zwei hochmotivierte Mannschaften freuen.

Der SV Leisnig 90 (10./2:8) hat erneut Heimrecht und trifft auf die HSG Riesa/Oschatz II (9./3:9). Beide Teams finden sich nach dem fünften (SVL) und vierten (HSG) Rang in der Vorsaison recht überraschend im Tabellenkeller wieder. Die bisher magere Punkteausbeute lässt darauf schließen, dass es noch nicht richtig rund läuft. Somit ist die Ausgangsposition gleich. Wem es gelingt, gegenüber den vorherigen Spielen seine Leistung sichtbar zu verbessern, der wird als Sieger vom Spielfeld gehen.

Bezirksliga Frauen Leipzig Staffel A

Bei der SG Motor Gohlis Nord (4./6:4) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (3./7:3) gefordert. Die Leipzigerinnen sind in der Lage, ansprechenden Handball zu spielen und sicher gewillt, im Kampf um einen der vier Play-off-Plätze diese Heimpartie zu gewinnen. Die HSG braucht diese Punkte aber auch und das verspricht einen offenen Schlagabtausch. Der Ausgang dürfte recht offen sein, wobei die HSG mit einer optimalen Leistung durchaus diese wichtige Begegnung für sich entscheiden kann.

1. Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die HSG Muldental 03 (2./6:2) spielt in heimischer Halle gegen die SG Lichtenstein-Oberlungwitz II (4./4:0). Die Gäste kommen als Tabellenvierter des Vorjahres nach Roßwein und damit ist auch klar, dass die gegenwärtig in einer guten Verfassung befindlichen Muldentalerinnen auf ebenbürtige Kontrahentinnen treffen. Um die weiße Heimweste zu behalten, müssen die Roßweinerinnen eine überzeugende Leistung abliefern.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Lokalderby stehen sich die HSG Muldental 03 (1./8:2) und der SV Leisnig 90 (8./0:6) gegenüber. Die Gastgeber haben bisher den wesentlich stärkeren Eindruck hinterlassen und gehen dazu noch in eigener Halle auch als Favorit ins Derby. Allerdings wird das kein Selbstläufer, denn Derbys haben, wie auch Pokalspiele, immer mal wieder überraschende Ergebnisse aufzuweisen. Dafür müssten die Leisniger aber viel besser als in den vorherigen Partien auftreten.

