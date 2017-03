Saisonstart mit Imbiss Der Gastronomiebetreiber im Steinigtwolmsdorfer Bad hat aufgegeben. Dennoch gibt es Hoffnung.

© Archivfoto: Sebastian Martin

Für den Bad-Imbiss in der Steinigtwolmsdorfer „Wasserwelt“ gibt es einen Interessenten. Momentan laufen noch die Gespräche. Der Interessent, der die Gastronomie pachten möchte, komme aus der „Umgebung von Steinigtwolmsdorf“, heißt es auf Anfrage in der Gemeindeverwaltung. Name und Wohniort werden noch nicht genannt. Ziel sei es, dass mit dem Saisonstart des Freibades auch der Imbiss mit dem neuen Betreiber öffnen kann. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. Erfahrungsgemäß öffnet die Wasserwelt wetterabhängig Ende Mai/Anfang Juni.

Der vorherige Pächter gab den Imbiss nach nur einem Jahr zum Ende der vergangenen Saison ab. Er hatte einen Jahresvertrag mit der Option auf Verlängerung. Auf eigenen Wunsch verzichtete er, den Vertrag zu verlängern. Die Gemeindeverwaltung hatte daraufhin den Imbiss mit einer Fläche von 46 Quadratmetern und die dazu gehörende Freifläche von 64 Quadratmetern öffentlich ausgeschrieben. An heißen Tagen kommen mehr als 1 000 Besucher in das Erlebnisbad. (SZ)

