Saisonstart in Freibädern wird verschoben Eigentlich sollten ab 1. Mai die Bäder in Freital öffnen. Mit Blick auf die aktuellen Temperaturen wird das wohl aber nichts werden.

Mit dem Sprung ins kühle Nass müssen Badegäste in Freital noch warten – das Wasser ist einfach noch zu kalt. © Archivfoto/Andreas Weihs

Traditionell werden die beiden Freitaler Freibäder rund um den 1. Mai für Besucher geöffnet, doch in diesem Jahr scheint der Saisonstart wegen des Wetters noch in weiter Ferne. „Die Winterschäden haben wir beseitigt. Theoretisch könnten wir öffnen“, sagt Bäderchef Lars Tschirner von den Technischen Werken. Am Freitag steht lediglich noch die Wasserprobe des Gesundheitsamtes an. Die Außen- und die Wassertemperaturen seien für einen Saisonstart aber viel zu niedrig, so Tschirner

Im Windi, wo das Wasser mit einer Solaranlage geheizt wird, beträgt die Wassertemperatur 13 Grad Celsius. Im Zacke hat sich das Quellwasser bislang gerade einmal auf neun Grad Celsius erwärmt.

Dort stehen nach dem Saisonende im Herbst größere Arbeiten an. Für 150 000 Euro muss das Betonbecken saniert werden. Nötig sind die Arbeiten, weil die Betonschale des Beckens immer weiter aufplatzt. (SZ/win)

