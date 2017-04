Saisonstart im Stein-Reich Die Gäste werden in die Welt von Märchen, Sagen und Geschichten der Sächsisch-Böhmischen Schweiz entführt.

Niklas gehörte zu den ersten, die am Osterwochenende die Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde besuchten. © Dirk Zschiedrich

Der kleine Niklas gehörte zu den ersten, die am Osterwochenende die Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde besuchten. Die Anlage ist nun bereit für die neue Saison – es ist mittlerweile die fünfte. Die Gäste werden in die Welt von Märchen, Sagen und Geschichten der Sächsisch-Böhmischen Schweiz entführt – und können dabei selbst viel ausprobieren. Die Erlebniswelt „Stein-Reich“ neben dem Basteiparkplatz hat bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder und 15 Euro für die ganze Familie. Anfahrt mit dem Auto bis zum P+R-Platz Bastei zwischen Lohmen und Rathewalde.

