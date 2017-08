Saisonstart für vier Aufsteiger Neben dem SV Zeißig ist auch die Tormaschine Oderwitz, Borea Dresden und Dresden Striesen neu in dieser Spielklasse.

Fußball-Landesklasse Ost. Dem SV Oberland Spree, im Vorjahr immerhin Neunter in der Ost-Staffel der Landesklasse, droht in dieser Saison ein echter Fehlstart. Erst am letzten Wochenende mussten die von Stefan Richter trainierten Oberländer im Sachsenpokal auf eigenem Platz beim 1:3 gegen TuS Weinböhla nach der Verlängerung die Segel streichen – als einziges der vier angetretenen Teams aus dem Landkreis Bautzen. Nun steht am Sonnabend um 15 Uhr das erste Punktspiel auf dem Programm. Und da muss die Richter-Elf beim FSV Oderwitz 02 antreten.

Der Aufsteiger erwies sich in der letzten Oberlausitzliga-Saison als absoluter Torgarant. Keine einzige Niederlage in 30 Spielen, 82 Punkte und ein Trefferverhältnis von 144:26 – das war absoluter Rekord bei den insgesamt vier Aufsteigern. Aus dem Landkreis Bautzen schafft der SV Zeißig den Sprung in die Landesklasse Ost. Immerhin auch mit 78 Punkten, aber nur 103:25 Toren. Auch die Zeißiger müssen am Sonnabend antreten. Sie haben ab 16.30 Uhr Heimrecht gegen die zweite Mannschaft vom FC Oberlausitz Neugersdorf, die letzte Saison auf dem vierten Tabellenplatz einkam.

Ebenfalls neu in der Landesklasse Ost sind Stadtoberliga-Meister SG Dresden Striesen (66 Punkte aus 26 Spielen) und der Zweitplatzierte SC Borea Dresden (61 Punkte). Aus dem Landkreis Bautzen ist noch der Vorjahresachte SG Crostwitz 1981 dabei. Die SG-Kicker müssen erst am Sonntag um 15 Uhr beim SV Fortuna Trebendorf 1996 antreten, der letzte Saison Vorletzter wurde. Das klingt also nach einer lösbaren Aufgabe. Schwieriger wird die Aufgabe für die Randdresdner von der SG Weixdorf. Die Kicker von Coach Holger Steinhardt treffen am Sonntag um 15 Uhr auf Gastgeber FV Dresden 06 Laubegast, der 2016/17 immerhin Dritter wurde. Weixdorf beendete die Saison immerhin auf den sechsten Platz.

