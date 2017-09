Saisonstart für Meister und Pokalsieger Am Sonntag beginnt für den Aufsteiger Radeberg das neue Kräftemessen. Dabei trifft der RSV auch auf den HC Rödertal II.

zurück Bild 1 von 2 weiter So gut wie alle Radeberger Spielerinnen, die im April Sachsenmeister wurden (Foto), stehen auch nach dem Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga im RSV-Team. © Christian Kluge So gut wie alle Radeberger Spielerinnen, die im April Sachsenmeister wurden (Foto), stehen auch nach dem Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga im RSV-Team.

Auf die wurfgewaltige Jasmin Eckart (vorn) muss RSV-Trainer Sebastian Hartmann lange verzichten. Sie fällt verletzt aus. Hier trifft sie im letzten Meisterschaftsspiel gegen die HSG Riesa/Oschatz. Sandra Kube (links/HSG) kann sie auch hier nicht stoppen.

Handball-Oberliga Frauen. Kein leichter Start in die Mitteldeutsche Oberliga wartet am Sonntag auf Sachsenliga-Meister und Sachsenpokalsieger Radeberger SV. Die Frauenmannschaft von Trainer Sebastian Hartmann trifft dann ab 16 Uhr auf Gastgeber HC Burgenland, der in der Saison 2016/17 mit 29:15 Punkten den fünften Platz unter den zwölf Oberliga-Mannschaften belegte. Und ausgerechnet am gleichen Wochenende fehlen Hartmann auch noch seine talentiertesten Nachwuchsspielerinnen. Immerhin hat er in der Oberliga fünf 17-Jährige und eine 16-Jährige im RSV-Kader.

Auch die Reserve von Bundesligist HC Rödertal, die 2016/17 Neunter (15:29 Pkt.) in der Mitteldeutschen Oberliga wurde, steigt am kommenden Sonnabend in die Saison ein. Um 15 Uhr wartet mit der HSG Riesa/Oschatz ein weiterer Aufsteiger auf die Rödertalbienen. Gespielt wird dann in der WM-Sporthalle der Elbestadt.

Der RSV-Trainer meinte im Vorfeld mit Blick auf das erste Punktspiel: „Aufgrund des Spieles der A-Jugend in der Bundesliga stehen mir nur wenige Spielerinnen zur Verfügung. Beim HC Burgenland gilt es daher, einige Abläufe zu verfeinern, um am zweiten Spieltag gegen den SC Hoyerswerda um die ersten Punkte mitspielen zu können. Die Burgenländer haben sich vor dieser Saison insbesondere durch Spielerinnen vom Drittligisten Markranstädt verstärkt, sodass diese Mannschaft kein Maßstab für uns sein muss und wird.“

Und ein weiterer Totalausfall grämt Sebastian Hartmann noch viel mehr. Die 17-jährige Jasmin Eckart erlitt erst am Donnerstag bei einem Trainingsspiel gegen Bischofswerda einen Kreuzbandriss – ohne Einwirkung der Gegenspielerin, mit der sie sich ein Laufduell lieferte. Die sprunggewaltige Eckart, die ein Gardemaß von 1,85 Metern aufweist, wurde bereits operiert. Der Trainer vermutete danach, dass „sicher schon eher etwas kaputt war“. Und er ergänzte: „Ihr Ausfall wiegt sehr schwer. Zum einen tut es mir natürlich für die Spielerin persönlich sehr leid. Zum anderen gilt es nun, als Mannschaft andere Alternativen zu finden, da sie nicht gleichwertig zu ersetzen ist.“

Hartmann erwartet nun von seinen verbliebenen Spielerinnen, dass „alle in diese Bresche springen und mehr Verantwortung übernehmen. Jasmin wünsche ich die notwendige Disziplin, Ehrgeiz und Geduld, um wieder voll in den Handballsport einsteigen zu können“. Nach dem schweren Auftakt gegen den HC Burgenland wollen die Radebergerinnen versuchen, im ersten Heimspiel am 16. September um 16 Uhr gegen den SC Hoyerswerda die ersten Punkte zu holen. Die Gäste haben sich 2016/17 als Siebenter in der Oberliga gut gehalten und holten immerhin 20:24 Punkte.

„Für uns gilt es, in den Spielen gegen Mannschaften auf Augenhöhe unser Potenzial abzurufen“, sagte Hartmann. „Sicher wollen wir auch die eine oder andere Mannschaft mit größeren Ambitionen ärgern. Gegen Burgenland wird dies aufgrund des kleinen Kaders wohl nicht gelingen. Dennoch erwarte ich am Sonntag von jeder einzelnen Spielerin, dass sie bis an ihre Grenzen oder gar darüber hinaus geht.“

Bleibt noch der Rückblick auf die Saisonvorbereitung des Radeberger SV. Auch hier gab es einige Klemmer, wie der Coach feststellte. „Durch urlaubs-, krankheits- und verletzungsbedingte Abwesenheiten konnten nur wenige Spielerinnen die Vorbereitung nach meinen Vorstellungen bestreiten. Hier hätte ich mir mehr Engagement und Disziplin erwartet. Um eine lange Saison erfolgreich bestreiten zu wollen, gehört es eben auch dazu, sich in den Sommermonaten zu quälen und den nötigen Fitnesszustand aufzubauen. In Sachen Trainingsbeteiligung erwarte ich mir während der Saison eine erhebliche Steigerung.“ Große personelle Veränderungen gab es derweil nicht in der Mannschaft, die in der letzten Saison nicht nur Meister, sondern mit einem Sieg über die HSG Neudorf/Döbeln erneut auch Sachsenpokalsieger wurde – mit einer überragenden Jasmin Eckart, die neun Tore warf.

„Sicher hätte ich mir auch gern externe Verstärkungen gewünscht“, meinte Sebastian Hartmann. „Da wir aber keine Vergütungen zahlen, ist dies nicht möglich. Positiv stimmt mich, dass mir fast alle Spielerinnen auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen und wir somit eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen haben. Zudem gilt es, weitere junge Spielrinnen an den Frauenhandball heranzuführen. Vielleicht hat ja aber auch während der Saison noch die eine oder andere Spielerin den notwendigen Ehrgeiz, uns zu unterstützen. Wir heißen auf jeden Fall jede willkommen, um uns in der vierten Liga zu unterstützen.“

Die Oberliga soll reduziert werden

Das Saisonziel des Aufsteigers aus der Bierstadt ist auf jeden Fall der Verbleib in der Oberliga. „Hierfür ist Platz acht notwendig, da 2018/19 nur noch zehn Mannschaften in der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen an den Start gehen sollen“, weiß Hartmann. „Das soll dazu dienen, die Liga attraktiver zu gestalten. Ich persönlich kann dieser Reduzierung bis auf gar nur acht Mannschaften in der Saison 2019/20 nichts abgewinnen. Aus meiner Sicht geht sogar die Attraktivität durch das kleine Teilnehmerfeld verloren.“

Als Favoriten hat Trainer Sebastian Hartmann mehrere Mannschaften ausgemacht, darunter auch den Mitaufsteiger HSG Riesa/Oschatz, den der Radeberger SV im letzten und entscheidenden Sachsenligaspiel im April mit 33:25 bezwingen konnte. Die HSG wurde damit Zweiter hinter dem RSV. „Auch unseren Auftaktgegner HC Burgenland und den Vorjahreszweiten SV Union Halle-Neustadt II erwarte ich ganz oben“, blickte der RSV-Coach im Gespräch mit der SZ voraus. „Zudem wird die zweite Mannschaft vom HC Rödertal, Niederndodeleben und der BSV Magdeburg einen oberen Tabellenplatz anpeilen.“

