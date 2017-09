Saisonstart für Görlitzer Handballer Am Sonntag gibt es geballte Koweg-Power in der Jahnsporthalle. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Fabrice Türkowsky geht für Koweg wieder auf Torejagd. © H.-E. Friedrich

Die Koweg-Handballer starten am Sonntag, 17 Uhr, mit einem Spiel gegen die SG Leipzig/Zwenkau in die neue Sachsenliga-Saison. Das Besondere am Görlitzer Team: Das sind zum großen Teil einheimische Jungs. Nach zuletzt zwei dritten Plätzen und dem Aufstieg von Sachsenmeister HC Elbflorenz Dresden II und Vizemeister HC Einheit Plauen in die Mitteldeutsche Oberliga scheint das Ziel Sachsenmeister und Aufstieg logisch, zumal der Kader durch die Rückkehr von vier ehemaligen Koweg-Stammspielern noch einmal stärker geworden zu sein scheint. Aber die Verantwortlichen bremsen jegliche Euphorie. „Wir wollen in der vorderen Tabellenhälfte mitspielen“, sagt Mannschaftsleiter Jens Rohne. Am Sonntag geht es gleich gegen den Vorjahresvierten SG Leipzig/Zwenkau. „Eine Wundertüte, wir wissen nicht, wie viele Leipziger Bundesliga-A-Junioren mitkommen“, erklärt Jens Rohne. Anfeuern in der hoffentlich gut gefüllten Jahnsporthalle hilft auf jeden Fall. Und kämpfen werden die Görlitzer Koweg-Jungs bis zum Umfallen.

Der Eintritt zum Spiel kostet fünf Euro, ermäßigt drei.

Zur Einstimmung sind alle Fans, Sponsoren und Partner am Sonnabend, ab 19 Uhr, zur Ein-Euro-Saisoneröffnungsparty in die Sporthalle Rauschwalde eingeladen. (szo)

zur Startseite