Saisonstart auf Grüngutplätzen Der Platz am Schmöllner Weg in Schiebock ist ab dieser Woche wieder geöffnet. Nur Großharthau war schneller.

© Thorsten Eckert

Die ersten Freizeitgärtner haben schon losgelegt, andere stehen in den Startlöchern. Ab diesem Donnerstag bekommen sie in Bischofswerda wieder ihre Grünabfälle gegen eine Gebühr los. Auf dem Sammelplatz am Schmöllner Weg startet die Saison, teilte die Stadtverwaltung mit.

Gegenüber dem vergangenen Jahr gibt es keine Veränderungen. Geöffnet ist der Platz donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 11.30 Uhr. Angenommen werden Gras, Laub, Zweige und Äste bis maximal zehn Zentimeter Durchmesser, Reste von Zierpflanzen und Blumen sowie Säge- und Hobelspäne von unbehandeltem Holz. Die Stadt betreibt den Platz im Auftrag des Landratsamtes. Folglich gelten die für den Kreis beschlossenen Gebühren – drei Euro für den ersten Kubikmeter, 1,50 Euro für jeden weiteren halben Kubikmeter. Wer wenig Grüngut hat, kann sparen, indem er auf dem Sammelplatz einen Papiersack für einen Euro kauft. Im Preis ist die Entsorgung bereits enthalten.

Bereits seit Anfang März geöffnet ist der Sammelplatz am Großharthauer Park. Gartenabfälle werden hier mittwochs 14 bis 17 Uhr (ab der Sommerzeit 15 bis 18 Uhr) und sonnabends 9 bis 12 Uhr angenommen. Die Preise sind die gleichen wie in Bischofswerda, denn auch Großharthau betreibt den Platz im Auftrag des Landkreises.

In Burkau startet die Grüngutannahme am 8. April. Geöffnet ist der Platz am Sandweg sonnabends von 15 bis 17 Uhr. Noch nicht entschieden ist, wann der von der Agrargemeinschaft Oberland betriebene Platz in Steinigtwolmsdorf öffnet. Hierüber werde man sich Ende März mit der Gemeinde Neukirch, auf deren Initiative der Platz eingerichtet wurde, abstimmen, sagte Betriebsinhaber Matthias Ahrens. (SZ)

