Saisonstart am Stausee An Bautzens Talsperre gibt es an den Wochenenden bereits die ersten Freizeitangebote – wahlweise in der Luft, am Strand oder auf dem Wasser.

An der Ocean Beach Bar wurden die ersten Tretboote rausgestellt. An den Wochenenden kann schon eine Runde über den Stausee gedreht werden. © Uwe Soeder

Wärmende Sonnenstrahlen, zartgrüne Knospen an den Sträuchern, weiße Schneeglöckchen auf den Wiesen – der Frühling bahnt sich an. Das schöne Wetter lockte am Wochenende auch schon Gäste an den Bautzener Stausee. Dort haben bereits die ersten Freizeitangebote geöffnet und für Kurzweil gesorgt.

So hat der im Vorjahr neu errichtete Hochseilgarten seine Winterpause beendet und am Sonnabend und Sonntag erstmals wieder aufgemacht. „Es waren 40 Leute zum Klettern da“, freut sich Malte Rastemborski über den frühen Zuspruch. „Ab sofort öffnet der Hochseilgarten an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr“, kündigt der Betreiber des Kletterparks an. Ab dem Monat April werde der Park auch freitags auf Kletterfreunde vorbereitet sein. „Dann sind auch wieder Gruppenanmeldungen ab zehn Personen für Termine unter der Woche möglich“, sagt Rastemborski.

Klettern im Mondschein

Als besondere Attraktion wollen die Betreiber des Hochseilgartens in diesem Jahr das Mondscheinklettern anbieten. Immer an den Freitagen, an denen der Mond annähernd voll ist und sehr hell scheint, gibt es dann die Gelegenheit, bis Mitternacht in luftiger Höhe herausfordernde Schikanen des Kletterparcours zu überwinden. Der Hochseilgarten besteht aus einer Pfahlanlage mit Elementen in drei bis elf Meter Höhe und aus Kletterübungen zwischen Bäumen in sechs Meter Höhe. Als außergewöhnliche Attraktion bewirbt der Hochseilgarten seinen Seilrutschenparcours mit einer Länge von mehr als 200 Metern.

Ebenfalls seine ersten Gäste hat am Wochenende die Ocean Beach Bar an der Strandpromenade begrüßt. „Wir haben schon zwei Tretboote runtergefahren. Und die Eismaschine läuft“, sagt der Geschäftsführer Matthias Schneider. Auch an den kommenden Wochenenden können die Gäste mit einem Getränk, einem kleinen Imbiss oder einem Eis auf der Terrasse der Strandbar ihre Seele baumeln lassen und den Blick aufs Wasser genießen. Fahrten mit den Tretbooten sind auf dem Stausee ebenfalls möglich. Ab Ostern habe die Ocean Beach Bar dann auch wieder wochentags geöffnet, kündigt Schneider an. Bei schönem Wetter immer ab 10 Uhr.

Neue Möglichkeiten dank Bootssteg

Der Chef vermietet seine Strandbar auch komplett für private Feiern. „Der Sommer ist schon ausgebucht“, sagt er. Ein paar Termine seien in diesem Jahr aber noch frei. Durch den Bootssteg, den die Stadt im vergangenen Herbst errichten ließ, eröffnen sich für den Betreiber der Ocean Beach Bar zudem neue Möglichkeiten. „Wir versuchen, in diesem Jahr unsere Elektroboote flottzukriegen“, berichtet Schneider. Die Boote, die bis zu 13 Personen fassen, lassen sich trockenen Fußes am besten über den Steg betreten.

In den Startlöchern stehen auch der Campingplatz und der Minigolfpark am Bautzener Stausee. Die Anlage für Natur- und Abenteuercamping an der Nimschützer Straße 41 öffnet im April. Rund hundert Stellflächen gibt es hier für Wohnmobile, dazu Platz für Zelte und wem das Zelten nicht liegt, der kann auch in Holzhäuschen übernachten. Pünktlich am 1. April startet die Saison 2017 bei der Minigolfanlage. Und das sei kein Scherz, betont die Betreiberin Katrin Kasper auf ihrer Internetseite. In diesem Jahr feiert der Minigolfpark sein zehnjähriges Bestehen. Auch hier wird man erstmalig in den Vollmondnächten länger öffnen. „Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion mit dem Hochseilgarten“, erklärt die Betreiberin.

