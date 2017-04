Saisonstart am Sohlander Stausee Markus Kretschmar und sein Team bringen Biergarten und Bootssteg am Stausee Sohland auf Vordermann. Etliche Neuerungen sind geplant.

Bevor die Wassertreter, Ruderboote und Kanus aufs Wasser gesetzt werden, erledigt Markus Kretschmar kleine Instandsetzungsarbeiten. Für den Betreiber des Biergartens am Sohlander Stausee und sein Team startet jetzt die Saison. © uwe soeder

Sohland. Mit jeder Menge neuer Ideen startet Markus Kretschmar mit seinem Biergarten am Sohlander Stausee in die Saison. Doch bevor er sie umsetzen kann, hat der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern und Helfern viel zu tun, um das Gelände nach der Winterpause für die Gäste vorzubereiten. Auf der oberen Terrasse vor der Rasthütte stehen die Tische und Stühle bereits in Reih und Glied. Auch die rustikalen Sitzgarnituren aus Eichenholz für die untere Terrasse am Wasser haben die Männer schon aus dem Lager geholt, in dem sie seit Oktober untergebracht waren.

Kretschmar ist seit 14 Jahren der Betreiber des Biergartens am Stausee, der auf zwei Ebenen insgesamt 200 Plätze bietet. Das Gelände hat er von der Gemeinde gepachtet. Zu seinen Aufgaben gehört auch der Bootsverleih. Dieser Tage holen der Chef und seine Mitarbeiter und Helfer fünf Ruderboote, 14 Wassertreter und einige Kanus aus dem Bootsschuppen, säubern sie gründlich und lassen sie dann zu Wasser.

„Spätestens zu Ostern sollen alle Boote einsatzbereit sein“, hat sich der 37-Jährige vorgenommen. Bis dahin muss auch noch der Bootssteg abgekärchert werden. Auf die drei Tret-Schwäne müssen Stauseebesucher allerdings vorerst verzichten. „Sie sind zur Reparatur“, sagt Markus Kretschmar.

Für die jetzt beginnende Saison plant der Sohlander etliche Neuerungen. In den letzten Jahren habe er viel Kraft in den Aus- und Aufbau, der wenige Meter entfernten, Feier-Scheune gesteckt. Jetzt wolle er sich wieder mehr auf den Biergarten konzentrieren und dabei vor allem in die Qualität investieren, erklärt der Unternehmer, der in der Saison insgesamt zehn fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt. An der Rasthütte wird es demnächst eine neue Speisekarte geben. Neu ist eine Happy Hour. Aber nicht – wie anderswo üblich – für alkoholische Drinks, sondern für alles, was auf der Kinderkarte steht. „Nachmittags sind immer ganz viele Kinder mit ihren Eltern hier auf dem Spielplatz. Den wollen wir Angebot entgegenkommen“, sagt Markus Kretschmar. Eine andere Beobachtung hat ihn zu einer weiteren Neuerung inspiriert. „Der Anteil der Leute, die mit E-Bikes unterwegs sind, hat stark zugenommen. Deshalb werde ich am Biergarten eine Station einrichten, an der Elektrofahrräder aufgeladen werden können. Und zwar kostenlos“, sagt der Gastronom.

Zu Pfingsten wird es im Biergarten am Stausee in diesem Jahr erstmals Livemusik geben. Für Sonntag und Montag ist eine Dixi-Band engagiert. Zu Himmelfahrt werden ebenfalls Instrumente erklingen. Außerdem ist künftig an allen Tagen im Biergarten Musik vom Band zu hören. Auch optisch wird sich in der nächsten Zeit einiges auf dem Gelände verändern. Die obere Terrasse vor der Rasthütte bekommt ein neues Geländer. Zudem stellt Markus Kretschmar ein neues Eingangsschild auf. Diese und weitere Elemente sollen ein einheitliches Aussehen haben. Dann lässt er den Blick über die Terrasse am Wasser schweifen. Die drei Platanen müssten auch einmal wieder verschnitten werden, stellt er fest. Die To-do-Liste bekommt also einen zusätzlichen Punkt.

Der Biergarten am Sohlander Stausee ist jetzt wieder täglich geöffnet, wenn das Wetter es zulässt; montags bis freitags ab 11 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr.

zur Startseite