Kanurennsport Saisonhöhepunkt auf der Mulde Sachsens beste Rennkanuten kämpfen nach 2016 zum zweiten Mal in Westewitz um die Landesmeistertitel.

Insgesamt 73 Finalläufe werden am Wochenende auf der Mulde für reichlich Spannung sorgen. © Dietmar Thomas

Die Strecke ist aufgebaut, jetzt hoffen die Organisatoren der Sächsischen Landesmeisterschaft der Rennkanuten vor allem auf gutes Wetter an der Regattastrecke in Westewitz, wo die Wettkampf das zweite Jahr hintereinander ausgetragen wird. „Das wäre schon wichtig, denn die Sportler zelten ja an der Mulde“, sagte Mitorganisatorin Anja Benkendorf dem Döbelner Anzeiger.

Insgesamt hätten auch in diesem Jahr 17 Vereine aus Sachsen und Thüringen für den Wettkampf gemeldet. Dies bedeutet, dass etwa 304 Sportler insgesamt 73 Finalläufe bestreiten, von denen fünf Pokalläufe wären. Für die Schüler/innen C/B (Jahrgänge 2007 bis 2009) wäre die Sachsenmeisterschaft meist der erste größere Wettkampf. Die Rennen werden für Schüler/-innen C über 200m ausgetragen, die weiteren Altersklassen starten über 500m in den Bootsklassen Kajak K1, K2, K4 und Canadier C1, C2, C4. Am Sonnabend, 12. August, werden von 10.30 Uhr bis 17.40 Uhr die Qualifikationsläufe durchgeführt. Zwischendurch haben die jüngsten Sportler ihre Finalläufe über die 200m.

Am Sonntag beginnen die Finalläufe 9 Uhr und werden mit einer kleinen Mittagspause bis 14.55 Uhr fortgesetzt. „Für das leibliche Wohl ist am gesamten Wochenende mit hausgebackenem Kuchen und Leckerem vom Grill gesorgt. Die Einnahmen kommen dem ESV Lok Döbeln Abteilung Kanu, Kinder und Jugendliche zugute“, wirbt Anja Benkendorf Interessierte, an der Regattastrecke vorbeizuschauen.

Die besten Plätze, um das Geschehen aus der Freiberger Mulde zu verfolgen, befinden sich dabei auf der Brücke, von der aus natürlich auch die einheimischen Kanuten angefeuert werden können. Von denen gehen mit Benjamin Brosselt, Jette Finger, Karl Fuchs, Johanna Funke, Anton Herrmann, Hanna Herrmann, Lennox Meding, Alyssa Müller, Lemmy Pönitz und Timo Seidel immerhin zehn an den Start. Zudem richtet der Döbelner Verein ein Schülerinnen-A-Projekt aus, bei sich verschiedene Vereine zusammenschließen, um in Mannschaftsbooten zu starten. (DA)

zur Startseite