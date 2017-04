Tischtennis Saisonhalali in den oberen Ligen Am letzten Spieltag sind die Döbelner Frauen zum Siegen verdammt. Und das deutlich.

Für die höherklassigen Tischtennis-Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln geht die Saison am Wochenende geschlossen zu Ende. Die insgesamt sechs Teams vom Döbelner SV, TTC Waldheim und SV Leisnig 90 sind damit vor der langen Sommerpause zum letzten Mal am Start.

Ein echter Abstiegskrimi erwartet die Damen des Döbelner SV in der Sachsenliga. Der Tabellenneunte duelliert sich mit dem TTC Neusalza-Spremberg. Die Ostsächsinnen liegen mit zwei Punkten Vorsprung nur einen Platz vor dem DSV. Allerdings können sie auch auf das bessere Spielverhältnis verweisen. Und so reicht den Döbelnerinnen nicht nur ein Sieg. Es muss auch ein Ergebnis mit einem etwas deutlicheren Abstand sein, um die Klasse zu halten.

Komplett zurücklehnen kann sich bei den Herren der Döbelner SV. Der Landesligist rangiert im Mittelfeld und muss sich schon seit geraumer Zeit den Kopf über Aufstieg oder Klassenerhalt nicht mehr zerbrechen. Bei seinem letzten Auftritt, und das auf heimischem Parkett, könnte er gegen den SV Stahl Krauschwitz aber noch einmal glänzen.

Mittlerweile vom Glanz vergangener Tage lebt der Döbelner SV II in der Bezirksklasse Staffel 3. Seit mittlerweile fünf Spieltagen hat der Tabellenvierte keine Partie mehr gewonnen. Und bei den letzten beiden Auftritten setzte es sogar empfindliche Niederlagen. Allerdings war das auch dem personellen Notstand geschuldet. Somit bleibt die spannende Frage, ob sich die Döbelner gegen den Tabellensiebten, SV Saxonia Freiberg III, in Unterbesetzung mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden können.

Kreisderby zum Abschied

Derbyzeit ist noch einmal in Leisnig angesagt. Die Bergstädter, empfangen den TTC Waldheim. Allerdings wird dieses Duell gegen den Aufsteiger für die Leisniger wohl vorerst auch das letzte in der Bezirksklasse sein.. Beide Vertretungen rangieren am Tabellenende. Doch während die Gastgeber die rote Laterne nicht mehr abgeben können, bleibt den Zschopaustädtern zumindest die Hoffnung auf die Relegation.

Eine ausgezeichnete Rolle spielte in der Rückrunde der Döbelner SV III in der Bezirksklasse Staffel4. Erst am vergangenen Spieltag wurde der Höhenflug der Mittelsachsen mit einer deutlichen Niederlage bei Spitzenreiter Riesa beendet. Am Sonnabend empfängt das Sextett den designierten Vizemeister SV Saxonia Freiberg II. Eine Partie zum Schaulaufen, denn Platz vier ist den Gastgebern bereits nicht mehr zu nehmen. (DA/jsc)

