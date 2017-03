Saisonauftakt mit Quads bei Boxberg Der erste Wertungslauf der Motorsportsaison 2017 bei den Endurauce Masters ist im Vorfeld des Tagebaus Nochten gelaufen. Die nächste Veranstaltung ist am 1. April.

Rund 70 Fahrer haben teilgenommen. © Rolf Ullmann

Vor der Kulisse des Kraftwerkes Boxberg starteten am Sonnabendnachmittag die Quads zu ihrem ersten Wertungslauf der Motorsportsaison 2017 bei den Endurauce Masters auf dem Renngelände des MC Jämlitz im Vorfeld des Tagebaus Nochten. In neun Wertungskategorien setzten die rund 70 Fahrer aus mehreren Bundesländern sowie aus Polen und Österreich ihr Können auf dem schlammigen Gelände ein. Die nächste Motorsportveranstaltung zieht am 1. April die Fahrer beim Motocross am Start. Die Trainingsläufe beginnen ab 8 Uhr, die Wertungsläufe ab 12.30 Uhr. Foto: R. Ullmann

