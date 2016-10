Saison verläuft bisher fast wunschgemäß Der Ex-Bezirksligist kommt nach vier Spieltagen auf zwei Siege, ein Remis und eine knappe Niederlage.

Startklar für das Match. © Symbolbild/dpa

Beim Döbelner SV III läuft alles nach Plan. Der Ex-Bezirksligist kommt nach vier Spieltagen auf zwei Siege, ein Remis und eine knappe Niederlage. Doch mit etwas Glück wäre ein noch besseres Zwischenergebnis möglich gewesen.

Zum einen hätte die knappe 7:9-Niederlage gegen Dresden am zweiten Spieltag vermieden werden können. Und zum anderen wäre es keine Überraschung gewesen, wenn die Döbelner auch beim TSV Hartmannsdorf zwei statt nur einen Zähler entführt hätten. Denn im letzten Einzel lag Ersatzmann Kay Dathe bereits mit 2:0 in Front. Der 47-Jährige musste sich aber am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Es war die fünfte Partie in diesem Spiel über die volle Distanz. Allein vier davon gewannen die Gastgeber und dazu noch drei in der Verlängerung mit 12:10. Für den Punktgewinn sorgte am Schluss der Begegnung die Paarung Stephan Anger/Philipp Oßwald, die das Abschlussdoppel mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Erfolgreicher verlief der Auftritt des Döbelner SV zuvor bei der SG Miltitz. Beim Tabellenschlusslicht gewann das Sextett erwartungsgemäß mit 9:6. Allerdings lagen bis zum 5:5-Zwischenstand beide Mannschaften noch gleichauf. (DA/jsc)

