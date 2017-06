Saison ohne Absteiger Keine der zwölf Mannschaften der Südstaffel muss in die Kreisliga B. Das liegt nicht nur am sportlichen Ergebnis.

Der BC Hartha (blaue Trikots) gewann sein letztes Saisonspiel gegen den VfB Leisnig mit 1:0 und steigt in die Kreisoberliga auf. Die Leisniger bleiben in der Kreisliga A. © André Braun

Der letzte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel Süd in der Saison 2016/2017 ist vorbei. In fünf der sechs Spiele haben die Heimmannschaften die Oberhand behalten. Nachdem Staffelsieger Medizin Hochweitzschen verzichtet hatte (DA berichtete), steigt der BC Hartha als Tabellenzweiter in die Kreisoberliga auf. Einen Absteiger in die Kreisliga B wird es allerdings nicht geben, was besonders beim VfB Leisnig und der SG Blau-Weiß Altenhain für Aufatmen sorgen dürfte. „Einige Vereine haben Mannschaften zurückgezogen, sodass es keine Absteiger gibt“, sagte Staffelleiter Jens Bretschneider. Wie die Staffeln in den Kreisligen A und B in der nächsten Saison zusammengesetzt werden, könne er aber noch nicht sagen, so Bretschneider.

Nach der Meisterehrung, die mit einem Auftritt des Fanfarenzugs des CCM Westewitz eingeleitet wurde, ließ der SV Medizin Hochweitzschen vor über 300 Zuschauern im Spiel gegen den ESV Lok Döbeln nichts anbrennen. Beim 4:0-Sieg der Gastgeber erwiesen sich die Döbelner als gute Gäste und taten so den Meisterfeierlichkeiten nach Abpfiff der Begegnung keinen Abbruch.

Der BC Hartha bejubelte nach dem knappen 1:0-Erfolg über den VfB Leisnig den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die Kreisoberliga. Nach ihrem schnellen Führungstor hatten es die Gastgeber aber zunehmend schwerer, vor das Leisniger Tor zu kommen. Am Ende bedankten sich die Harthaer bei den Fans mit Freibier, nahmen Glückwünsche entgegen und feierten gemeinsam den Erfolg.

Den dritten Platz sicherte sich der SV Klinga-Ammelshain, der gegen die Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau einen deutlichen Sieg herausschoss. Schützenhilfe bekamen die Klinga-Ammelshainer dabei vom SV 29 Gleisberg. Der setzte sich gegen den SV Medizin Zschadraß mit 2:1 durch. Die Gäste waren in Führung gegangen, bekamen aber noch zwei Gegentreffer eingeschenkt und verloren mit dem Spiel auch den dritten Platz. Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Altenhain verabschiedete sich mit einem Sieg gegen die SG Zschaitz/Ostrau II aus der Saison. Für den einzigen Auswärtssieg am letzten Speiltag sorgte der Hohnstädter SV mit einem 4:0 beim FSV Dürrweitzschen. Dadurch rücken die Hohnstädter auf Rang fünf. (DA/bch/mha)

