Saison kommt erst jetzt in Fahrt

Auf einen beständigeren Sommer hoffen viele rund um den Berzdorfer See. Bis dahin versuchen Bernd und Martina Otto die Gäste mit neuen Angeboten zu locken.

Auch am Hafen sollen Passanten bald auf ein Bier und eine Wurst halten können, ins Hafengebäude kommt ein Kiosk.

So stellen sich die Akteure rund um den See das vor: voller Strand, so wie an der Blauen Lagune vergangenes Wochenende.

Und wieder hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den Gästen des Lagunenfestes mag es am Sonnabend sicher gefallen haben, dass sich der Wind im Zaum hielt. Für die Segler aber, die zum Lagunenfest um den Euroimmun-Cup kämpfen wollten, war die Windstille ungünstig. Erst gegen 14 Uhr kam eine leichte Brise auf. „Einen Lauf haben wir dann durchgeführt“, erzählt Matthias Fiebig von den Wassersportlern der SG Schönau-Berzdorf, einer der Organisatoren des Euroimmun-Cups. „Es sind alle ins Ziel gekommen, aber es war ein schwerer Weg.“ Reines Schwachwindsegeln. Sonntag dafür, mit deutlich mehr Wind, lief es für die Segler viel besser.

Wegen des Wetters durchwachsen, so lautet die erste Zwischenbilanz zur Saison bei vielen Akteuren rund um den See. Trotzdem gibt es zahlreiche Neuerungen dieses Jahr. So ist es auch bei den Seglern vom Segelstützpunkt an der Blauen Lagune. Sie sind mit einem Spätstart in die Saison gegangen. Theoretisch hätten sie schon am 1. April aufs Wasser gedurft. Wegen des kühlen Aprils aber fand das Ansegeln erst am 6. Mai statt, erzählt Matthias Fiebig. Dennoch ist er zufrieden, denn für die Segler hat sich dieses Jahr so einiges getan. Ihr Segelstützpunkt ist in den vergangenen Monaten mit Medien versorgt worden, sie haben jetzt Abwasserversorgung und Beleuchtung. Außerdem neu: eine Jugendgruppe. Zwölf bis 14 Kinder lernen hier seit Saisonbeginn das Segeln. So manches in der Jugendarbeit schauen sich die Segler von ihren Kollegen in Tschechien ab. Mit ihnen arbeiten die Segler ohnehin viel enger zusammen. Denn seit dieser Saison läuft das deutsch-tschechische Projekt „Segelstützpunkt Euroregion Neisse am Berzdorfer See“.

Die erste Saison am See ist es für Enrico Babatz, an der Blauen Lagune betreibt er die neue Cocktailbar Hängematte. Die Gäste würden die neue Gastronomie zunehmend annehmen, sagt er. „Das Publikum wird immer mehr.“ Zumindest dann, wenn das Wetter stimmt. Weil das in den vergangenen Wochen eher wechselhaft war, hofft er jetzt auf beständigeren Sommer im August. Genau wie die Gemeinde Schönau-Berzdorf. Sie betreibt den Parkplatz an der Blauen Lagune. Auch für sie bedeutet wechselhaftes Wetter wechselhafte Einnahmen, „Es ist bisher eine durchwachsene Saison, aber noch ist uns nichts davongelaufen“, sagt Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). „Ich hoffe, dass der Sommer noch kommt, wir erwarten schon noch ein paar Gäste.“

Neuerungen gibt auch an einem der anderen Seeufer, dem bei Deutsch Ossig. Schon seit Jahren betreiben hier Bernd und Martina Otto einen Imbiss – mit tatkräftiger Unterstützung von Martina Ottos 80-jähriger Mutter und seit Neuestem auch einem Koch. „Es ist alleine nicht mehr zu bewältigen“, sagt Bernd Otto. Die Nachfrage nach verschiedenen Essensangeboten sei stetig gewachsen, deshalb gibt es jetzt zum Beispiel auch Fischsemmeln, Pommes und Softeis bei Ottos. Das locke die Leute, auch wenn es bisher kein toller Sommer war, sagt Bernd Otto. Mit der Saison ist er bisher trotzdem zufrieden. Damit die Gäste es auch sind, gibt es nicht nur kulinarische News. Auch eine kleine Bühne steht seit vergangener Woche hinten im Garten. Am Freitag ist sie mit einem Auftritt der Löbauer Band Stereopilot eingeweiht worden. Auch in den kommenden Tagen wird dort einiges los sein. Denn nach dem Lagunenfest vergangenes Wochenende startet am kommenden Sonnabend die Seewoche.

Auch die Carari-Wiese von Ralf Richter und Angelika Tram gegenüber wird bei der Seewoche zum Veranstaltungsort werden, wie für das Frühstück zum Ausklang. Und auch hier gibt´s neues Eis, die schwarze Sorte Deutsch-Ossig-Kohle. Die Carari-Wiese ist auch das zweite Zuhause von Steve Gerlach und seiner Initiative Uferkultur. Von Anfang an war Gerlachs Name mit dem See verbunden. Kunstwerke, Projekte und Musik an den See zu bringen hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Ein neues Kunstwerk wird im August zum schon vorhandenen Graureiher dazukommen: eine schöne Nixe. Aus Holz geschnitzt – vom Königshainer Kettensägenkünstler Daniel Tobias – soll sie die wachsende Freiluftausstellung bereichern. Derzeit wird ein Name für die Dame gesucht, die zum deutsch-polnischen Projekt Acta Sculptura gehört.

Trotzdem fehle es dem See weiterhin an „lebendigen und authentischen Angeboten für Jung und Alt, für alle aus dem Dreiländereck“, findet Steve Gerlach. Wie den vierten Marmeladenwettbewerb zum Beispiel, der am 30. Juli zur Seewoche in Deutsch Ossig stattfindet. Mindestens ein neues Angebot sollte es in diesen Tagen am Tauchritzer Hafen geben. Wie Kommwohnen-Geschäftsführer Arne Myckert jüngst ankündigte, sollte im Juli am Hafen ein Kiosk öffnen. „Die beiden Einheiten Kiosk und Hafenbüro sind Anfang des Monats an den Hafenbetreiber übergeben worden“, sagte Arne Myckert vergangene Woche. Noch sieht es nicht nach geöffnetem Kiosk aus, aber für das Hafenfest am Sonnabend ist der Kiosk-Verkauf angekündigt. Auch zum Bistro-Vorhaben würden konkrete Gespräche laufen.

Die Seewoche findet vom 29. Juli bis 6. August statt. Gefeiert wird mit zahlreichen Musik- und Freizeitangeboten rund um den See. Infos hier.

