Saison im Albert-Schwarz-Bad noch nicht zu Ende In Heidenau ist man mit der Bilanz zufrieden. Besonders viele Badegäste kamen an einem Augusttag.

Rund 34 000 Badegäste kamen dieses Jahr ins Albert-Schwarz-Bad. © Archiv: Baldauf

Das Heidenauer Albert-Schwarz-Bad ist zwar noch bis 15. September geöffnet, wagt aber schon einen Rückblick auf die Saison. Die rund 34 000 Besucher sind vergleichbar mit der Zahl von 2016. Die meisten – 14 000 – kamen im Juni. Der 1. August geht mit über 2 000 Badegästen als diesjähriger Rekordtag in die Statistik ein. Das gute Ergebnis dieses Jahr ist auf die sehr viel höhere Zahl an Schwimmkursen, Sportveranstaltungen und Vereins-, Firmen- und Privatfeiern zurückzuführen, sagt Lars Franke vom Betreiber, den Technischen Diensten Heidenau. 66 Kinder haben einen Schwimmkurs absolviert, voriges Jahr waren es 46. Hinzu kamen erstmals Technikkurse, an denen zwölf Schwimmer teilnahmen. Für nächstes Jahr gibt es schon eine Warteliste. Mit dem Ende der einen Saison beginnt das Planen der nächsten. Feststeht unter anderem, dass es wieder den Beachsoccer-Cup geben wird. Gefragt und immer schnell vergeben sind auch die Plätze für Schuleingangsfeiern. (SZ/sab)

