Saison-Endspurt im Biertheater Für die nächste Spielzeit haben sich die Theaterleute dann ein ganz besonderes Ziel gesetzt.

Lustig geht es auf der Bühne des Biertheaters zu. © Thorsten Eckert

Gleich ein doppelter Endspurt ist es, der jetzt im Radeberger Biertheater ansteht. Denn die aktuelle Saison läuft nur noch bis zum 24. Juni. Und bis dahin ist in insgesamt sechs Vorstellungen das Stück „Mein Mann ist mein Problem“ zu erleben, das damit dann sozusagen „abgespielt“ ist. Heißt, wer das urkomische Stück aus der Feder von Hauptakteur Holger Blum um die Probleme von Frauen in der Männer-Arbeits-Welt und von Männern in der von Frauen diktatorisch dominierten Familienwelt bisher noch nicht gesehen hat, sollte sich also sputen. Die Abschluss-Vorstellung ist bereits restlos ausverkauft, für die anderen Aufführungen gibt es noch Tickets.

Die damit zu Ende gehende Biertheater-Saison war dabei erneut sehr erfolgreich, so Biertheater-Chef Jens Richter jüngst beim Vorverkaufsstart für die nächste Spielzeit. Im schmucken Kaiserhof-Saal hatten immerhin rund 45 000 Besucher ihren Spaß. „Damit liegen wir erneut bei einer Auslastung von enormen 98 Prozent“, ist der Biertheater-Chef begeistert. Und ist optimistisch, in der nächsten Saison dann den 500 000. Besucher seit Theatergründung 2002 begrüßen zu können. (SZ/JF)

