Saison beginnt mit einem Knaller Die Freude ist riesig. Dank der Unterstützung vieler steigt zu Ostern das größte Popkonzert in Bad Schandau, das es in der Stadt je gab.

Kurz nach 7 Uhr nahm Kristin Lieske am Freitag den entscheidenden Anruf entgegen. Da hatten sich schon viele zu ihr ins Haus des Gastes gesellt, die zusammen den Erfolg von Bad Schandau im Online-Voting bejubelten.

Sang im Februar noch vor der Semperoper, am 15. April tritt Wincent Weiss in Bad Schandau auf.

Mit Spannung wurde am Freitagfrüh die Verkündung des Siegers erwartet. Viele Bad Schandauer hörten am Radio mit, als kurz nach 7 Uhr verkündet wurde, in welchem Ort der Sender MDR Jump das Osterfeuer mit einem Popkonzert bereichern wird. Es wird Bad Schandau sein. Die Jubelschreie aus dem Haus des Gastes am Marktplatz waren weithin zu hören. „Wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat“, sagt Kristin Lieske. Sie hatte die Idee, sich um das Event zu bewerben. Am 15. April werden auf der Elbwiese an der Toskana-Therme Chartstürmer Wincent Weiss („Feuerwerk“), das Musik-Duo Stereoact („Der Himmel reißt auf“) und die Moderatoren der MDR-Jump-Morningshow, Sarah und Lars, auftreten.

Seit knapp einem Jahr arbeitet Kristin Lieske bei der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT) im Marketing. Doch nicht nur für sie ist es das größte Ereignis, das sie in die Stadt geholt hat. „In den letzten 15 Jahren hatten wir hier keine größere Veranstaltung“, sagt Gundula Strohbach, die Geschäftsführerin der BSKT. Der Radiosender rechnet mit bis zu 5 000 Besuchern. Angesichts der Unterstützung, die Bad Schandau beim Online-Voting erhielt, dürfte das nicht übertrieben sein.

Am Abend vor der Verkündung des Siegers ging es bei der Online-Abstimmung noch hin und her. Mal lag auf der Internetseite von Jumpradio Bad Schandau vorn, mal war es das thüringische Crossen. Man konnte live verfolgen, wie die Klickzahlen stetig stiegen. Erst in der Nacht konnte sich Bad Schandau entscheidend absetzen.

Daran hatten natürlich alle ihren Anteil, die sich an der Abstimmung beteiligten. Besonders ins Zeug legte sich die Event-Crew Bad Schandau. Der Verein hat schon so einiges in der Stadt auf die Beine gestellt. Sie waren bis jetzt auch die Veranstalter des Osterfeuers am Elbufer. Doch jetzt ist alles eine Nummer größer, was die zwölf Crew-Mitglieder und ihre Freunde überfordern würde. Offiziell ist jetzt die BSKT der Veranstalter.

Halbe Nacht am Computer gesessen

Dass es soweit kommt, daran hat der Verein auch seinen Anteil. Die halbe Nacht hatten die Mitglieder am Computer gesessen und immer wieder abgestimmt. Das war jedem erlaubt. Schließlich gab es für Bad Schandau 501 805 Klicks. Der Zweitplatzierte, Crossen, landete bei 475 759 Klicks. Insgesamt waren sechs Bewerberstädte im Finale. Vereinsvorsitzender Michael Prietzel hatte kaum geschlafen. Um so glücklicher war er, dass es am Ende geklappt hat. „Wir sind ja quasi Mitinitiatoren“, sagt Prietzel.

Jetzt steht jede Menge in Bad Schandau Arbeit an. Die Radioleute bringen zwar die Bühnentechnik und die Künstler mit, das Drumherum muss aber die Stadt organisieren. Um das Osterfeuer an sich will sich die Feuerwehr kümmern. Für den Veranstaltungstag werden noch jede Menge Helfer gebraucht, beispielsweise als Parkplatzeinweiser. „Was mich zuversichtlich macht ist, dass mit dieser Abstimmung in den vergangenen Tagen ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist, das es so lange nicht mehr in der Stadt gab“, sagt Gundula Strohbach.

Bei ihr haben sich seit Freitagfrüh schon einige Unterstützer gemeldet. „Auch wir hätten etwas Manpower zu bieten, wenn es gebraucht wird, haben das der Stadt schon angeboten“, erklärte Ivo Teichmann vom Tourismusverein Elbsandsteingebirge gegenüber der SZ. Bei der BSKT sei davon zwar noch nichts bekannt. „Aber wir freuen uns, wenn so ein Angebot kommt“, sagt Gundula Strohbach.

