Saison-Aus für Sören Gonther

Für Sören Gonther ist die Saison gelaufen. © Robert Michael

Sören Gonther wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden bestreiten. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, muss der vor der Saison vom FC St. Pauli elbaufwärts gewechselte Routinier zweimal am verletzten Kreuzband operiert werden.

Zunächst wurden am Mittwoch die Bohrkanäle aus einer vorangegangenen Kreuzband-OP mit Knochenmaterial aufgefüllt. Ist dieses verwachsen, wird Gonther voraussichtlich Ende des Jahres in einer zweiten Operation eine neue Kreuzbandplastik eingesetzt. Die anschließende Rehabilitationsphase dauert mindestens sechs Monate. (dpa)

