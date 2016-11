Sagars Tierheim wird kleiner Eigentümer Ulrich Heiland will künftig kürzertreten und hat die Verträge mit mehreren Gemeinden gekündigt.

Ein Bild vom Vorjahr: Sagars Tierheim versorgt nicht nur Hunde, sondern auch griechische Landschildkröten. © André Schulze

Wenn im Kreisnorden herrenlose Tiere aufgefunden werden, landen diese bisher zumeist im Tierheim von Ulrich Heiland in Sagar. Doch damit ist zumindest in einigen Gemeinden zum Jahresende Schluss. Wie Ulrich Heiland auf SZ-Nachfrage bestätigt, wolle er als Rentner nun kürzertreten und habe deshalb die Verträge mit den Gemeinden Schleife und Boxberg sowie mit der Stadt Niesky zum 31. Dezember gekündigt.

Fundtiere von dort müssen demnach künftig woanders untergebracht werden. Schleife habe zum Beispiel das Tierheim in Graustein in der Nähe. Und Niesky wird nun wohl auf das Tierheim St. Horkano in Horka ausweichen müssen. Die Verträge mit Weißwasser und Bad Muskau laufen dagegen weiter. So erklärte Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder unlängst in einer Sitzung des Stadtrats, dass die Stadt gemäß dem Vertrag für eine Dauer von 28 Tagen für die Unterbringung von Hunden und Katzen, die in der Pücklerstadt aufgefunden werden, zahlen müsse.

Er könne nicht schlagartig aufhören, erklärt Ulrich Heiland, der auf seinem Grundstück außerdem eine Tierpension führt. Diese besteht auch weiterhin. Aktuell sei es ruhig, aber über die Weihnachtsfeiertage und Silvester werde er wieder mehrere tierische Gäste bei sich beherbergen.

Etwa 25 herrenlose oder entlaufene Hunde werden jedes Jahr von Ulrich Heiland selbst aufgegriffen oder von der Bundespolizei in das Tierheim gebracht. Viele davon kommen über die offene Grenze aus Polen und werden dann in Krauschwitz oder Bad Muskau aufgefunden. Auch durch den Muskauer Park sind in der Vergangenheit immer wieder Hunde nach Deutschland gekommen.

