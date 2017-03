Sagars Deichbau wird vorbereitet Die Landestalsperrenverwaltung will den Hochwasserschutz an der Neiße verbessern.

Ein Bagger schüttet ein Erdwall auf und befestigt den Untergrund mit Schotter. © Joachim Rehle

Sachsens Landestalsperrenverwaltung will den Hochwasserschutz an der Neiße in Sagar verbessern. Bevor die etwa einjährigen Bauarbeiten richtig beginnen können, muss aber zunächst einmal Platz für das Baumaterial geschaffen werden. Dafür schüttet derzeit ein Bagger zwischen dem Ort und der Neiße einen Erdwall zur Eingrenzung des Lagerplatzes auf und befestigt dessen Untergrund mit Schotter. Danach kann dann damit begonnen werden, einen neuen Deich zu bauen, den vorhandenen zu ertüchtigen und zu erhöhen sowie entlang der Straße Unterdorf eine Hochwasserschutzmauer zu bauen. (SZ/bb)

