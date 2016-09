Sagar startet ins Verbandsliga-Abenteuer Der Ostsachsentitel war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Jetzt gehen die Handballer noch einen Schritt weiter.

Einen solchen Siegeskreis wie nach dem Titelgewinn wollen die Zuschauer noch einmal sehen – diesmal nach dem ersten Verbandsligasieg. © Joachim Rehle

Bad Muskau/Sagar. Wenn am Sonnabend, 16.30 Uhr, in der Bad Muskauer Sporthalle der Anpfiff zum ersten Verbandsliga-Handballspiel der Saison zwischen Rot-Weiß Sagar und dem Radebeuler HV ertönt, ist das für die Gastgeber ein historischer Moment. So hochklassig haben sie noch nie gespielt. Alle sind gespannt, wie sich der Ostsachsenmeister in dieser Liga schlagen wird.

„Für uns ist dieser Aufstieg ein riesiges Abenteuer“, sagt Wolfgang Noack, Trainer der Mannschaft und gleichzeitig mit seiner Firma („Straßen- und Pflasterbau Noack“) einer der Sponsoren des Vereins. Gleichzeitig war der Titelgewinn auch das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. Die Mannschaft ist in den vergangenen Jahren im Wesentlichen von innen heraus gewachsen. „Wir haben von einer starken Nachwuchsgeneration profitiert“, sagt Noack, der mit seiner Firma auch mithilft, dass die jungen Leute nicht wegen der Arbeit wegziehen müssen. Zu dem einheimischen Kern der Mannschaft wurden nur wenige Leute von außen geholt: Tommy Erlitz und vor der vergangenen Saison Sören Huth – beide aus Hoyerswerda, jeweils echte Verstärkungen und in die Mannschaft auch charakterlich passend. Erlitz übernimmt teilweise sogar Traineraufgaben. Dass es mit dem Titelgewinn geklappt hatte, schiebt Trainer Noack auf „unsere Fortschritte“, aber auch auf die „Dummheit der anderen“. Einige Titelkonkurrenten leisteten sich eben einen oder mehrere Ausrutscher zu viel.

Die Verbandsliga bringt nun noch einmal deutlich höhere Anforderungen mit sich. Es ist deshalb nicht selbstverständlich, dass ein Ostsachsenmeister auch aufsteigt. Wenn es schlecht läuft, setzt es Niederlagen in Serie. Die Spieler könnten auch den Spaß verlieren, die Mannschaft am Ende auseinanderbrechen. „Das haben wir auch diskutiert, teilweise auch mit unterschiedlichen Meinungen. Die Mehrheit war dann dafür, das Abenteuer einzugehen“, sagt Noack. Schließlich wolle niemand irgendwann auf seine Handballkarriere zurückblicken und dann der Möglichkeit nachtrauern, es nicht doch versucht zu haben. „Wir wissen, dass das ein ganz schweres Unterfangen wird. Aber blamieren werden wir uns schon nicht. Der Klassenerhalt wäre eine Riesenüberraschung. Aber wir wollen das versuchen. Und wenn es am Ende nicht reicht, machen wir eben in der Ostsachsenliga weiter. Aber dann wissen wir es wenigstens“, sagt Noack, der nicht glaubt, dass seine Mannschaft daran zerbrechen würde. Dazu seien die Jungs viel zu sehr miteinander befreundet.

Einen Rückschlag gab es am Ende der vergangenen Saison aber doch: Steffen Skubich, der bis dahin wohl beste Torwart der Ostsachsenliga, zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird in der ersten Verbandsliga-Saison der Sagarer mindestens die erste Halbserie fehlen. Für ihn haben die Rot-Weißen einen dritten Spieler aus Hoyerswerda geholt: Steffan Skrybowski. Ansonsten gibt es aber keine Veränderungen im Kader.

Wolfgang Noack ist trotzdem verhalten optimistisch. Aus Erfahrungen anderer und Gesprächen weiß er, dass die Spitzenmannschaften der Ostsachsenliga mit dem unteren Drittel der Verbandsliga mithalten kann. Er kennt die Stärken seiner Mannschaft: „Wir haben einen sehr guten Rückraum, der auch viel Torgefahr ausstrahlt. Und in der Abwehr und dem Umkehrspiel sind wir gut“, ist er überzeugt. Dazu kommen die euphorischen Fans, die für eine laute Halle sorgen und so manchen Gegner aus dem Rhythmus bringen. Nur eines darf nicht passieren: Dass nach Steffen Skubich weitere Leitungsträger langfristig ausfallen.

Das Spiel am Sonnabend könnte gleich ein ganz wichtiges werden. Der Radebeuler HV war in der vergangenen Saison Verbandsliga-Zehnter, gehört also zu den Teams in „Reichweite“ der Sagarer. Und wer weiß: Wenn kurz nach 18 Uhr die Schlusssirene ertönt, vielleicht feiern dann die Rot-Weißen ihre ersten Verbandsliga-Punkte.

Kader:

Tor: Nr. 12 Toni Holder (27 Jahre), 16 Steffan Strykowski (25). Feld: 2 Stephan Schmidt (29), 4 Felix Jesche (26), 5 Tino Schlammer (23), 6 Robyn Brandt (22), 7 Sören Huth (32), 10 Michael Dürr (37), 11 Theo Brendel (23), 13 Martin Brendel (31), 19 Tobias Ladusch (26), 20 Tom Brendel (28), 86 Tommy Erlitz (29).

Trainer: Wolfgang Noack, Norbert Ladusch

Spielstätte: Sporthalle Kirchstraße Bad Muskau

