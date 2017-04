Sag mir, wo du stehst Auf einer Postkarte von 1912 ist die Statue des Görlitzer Philosophen Jakob Böhme neben der Stadthalle zu sehen. Doch die Darstellung ist falsch.

Der große Philosoph saß – und sitzt noch heute auf seinem Sockel, nun im Park des Friedens. Wer Böhme auf dem alten Bild stehen ließ, ist noch zu klären.

Um Böhme ging die Debatte im Stadtrat, um den rechten Platz des Denkmals für den Görlitzer Philosophen. „Früher stand er neben der Stadthalle“, betonte einer, und die SZ schrieb es. „Stimmt“, sagte Lothar Kaulfers und erinnerte sich an eine Postkarte in seiner Sammlung. Die stammt von 1912. Und zeigt Böhme. Wie er steht.

Die Postkarte gilt als Rarität. Denn Böhme war nie ein Steher. Jedenfalls nicht auf seinem Sockel. Darauf saß er, weil Bildhauer Johannes Pfuhl ihn so dargestellt hat. 1898 wurde er sitzend in Metall gegossen, das Schuhmacher-Werkzeug beiseitegelegt, eine aufgeschlagene Bibel auf den Knien und einen Stift in der Hand. Ein Denker. Ein Poet. Kein Stehaufmännchen.

Das Denkmal widerstand, also widersetzte sich der Metallgier zweier Weltkriege. 1972 wurde es im Park des Friedens aufgestellt, treffender gesagt: umgesetzt. Was den Leipziger Kunstverlag 1912 bewog, Böhme (oder wen auch immer) standhaft abzubilden – keiner weiß es. Oder doch? Wer Hinweise auf die merkwürdige Bildpostkarte geben könnte: Lothar Kaulfers würde darauf stehen. Die SZ auch.

