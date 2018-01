Sag mir, wie du heißt …

Lea Frobart aus Hoyerswerda kam am 12. November im Lausitzer Seenland-Klinikum zur Welt. Dort wurden im vorigen Jahr 650 Kinder geboren.Foto: Babysmile

Es wird in den nächsten Jahren in der Stadtregion Hoyerswerda sicher viele Erstklässler geben, die Sophie heißen. Junge Eltern finden den Namen offenbar besonders schön. Zuletzt rangierte Sophie in der Vornamenstatistik des Standesamtes Hoyerswerda gleich dreimal an der Spitze – 2016 sogar mit 13 Nennungen. Aber wie das so ist, mit den Vorlieben: Sie ändern sich. 2017 taucht der Name nicht mehr in den „Top 5“ der Statistik auf, abgelöst wurde Sophie von Mia. Bei den Jungennamen gab es 2017 auch einen Wechsel an der Spitze: Emil, 2016 zehnmal vergeben, taucht auch nicht mehr oben auf.

Das Standesamt Hoyerswerda beurkundet alle Neugeborenen, die in der Stadt zur Welt kommen – 650 waren es im Lausitzer Seenland-Klinikum. 191 Mütter wohnen im Standesamtbezirk, 459 im Umland, zum Beispiel in Wittichenau, Bernsdorf oder in Spremberg.

Fragt man Gabriele Rodríguez nach den Vorlieben werdender Eltern, fällt ihre Antwort knapp aus: „Die Namen werden immer kürzer. Und altdeutsche Namen sind seit etwa zehn Jahren wieder im Kommen.“ Auch als Ruf- und nicht mehr nur als Zweitnamen. Gabriele Rodríguez arbeitet bei der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Eltern und Standesämter können bei ihr die Zulässigkeit, Schreibweise oder Geschichte von Vornamen prüfen und sich beraten lassen.

„Städter sind in der Regel die Vorreiter, wenn es um neue Trends geht“, sagt sie. Erst mit etwas Verzögerung kämen neue Entwicklungen auch auf dem Land an. Für die meisten deutschen Eltern sei die Bedeutung eines Namens nicht vordergründig wichtig. Eher gehe es ihnen um einen angenehmen Klang, darum, dass der Vorname zum Familiennamen und zu den Geschwistern passe. „Viele wissen gar nicht, dass Paul, Max oder Ben keine deutschen Namen sind“, sagt die Forscherin. Da es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Formen lateinischer oder hebräischer Namen schon lange gibt, würden viele mit Paul eben nicht mehr Paulus und mit Max nicht mehr Maximilian verbinden. „Karl, Oskar, Emil hingegen sind alte deutsche Namen.“ Namentrends würden sich etwa alle 100 Jahre wiederholen, sagt Rodríguez. „Wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts besinnen sich auch jetzt wieder viele auf deutsche Traditionen.“ Diese seien nach dem Zweiten Weltkrieg verdrängt worden.

Und der Klang? „Das ,A‘ wird als wohlklingend empfunden, es gilt als voll und warm und wird gern bei Mädchen vergeben.“ Ein „O“ gelte als besonders männlich. Eine andere Tendenz sei im ost- und mitteldeutschen Raum auffällig: Die Dauerbrenner Sophie, wie eingangs erwähnt 2014, 2015 und 2016 in Hoyerswerda Spitze, sowie Marie, Annie und Leni seien die Nachfolger der beliebten DDR-Namen auf „-i“: Peggy, Mandy, Romy und Ronny.

Wer es nicht so mit den populären Namen hat, verringert mit seiner Wahl auf jeden Fall die Verwechslungsgefahr. Man darf sicher davon ausgehen, dass es in den Schulklassen der 2017 geborenen Haylie Mercides oder Taya-Bloom keine weiteren Mädchen geben dürfte, die auch so heißen.

