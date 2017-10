Saftlos Die schlechte Apfelernte bringt die Mostereien in Lauba und Rothenburg an ihre Grenzen. Gartenbesitzer können helfen.

Leere Kisten bei der Kelterei „Kekila“ in Lauba: Juniorchefin Kathleen Kitsche an der Produktions- und Abfüllanlage. Die steht still, weil es kaum Äpfel gibt, die zu Saft verarbeitet werden könnten. Für Kitsches ist das existenzbedrohend. © Bernd Gärtner

Es ist viel zu still. Das Förderband fördert keine einzige Flasche den silbrig glänzenden Schlängelweg entlang. Im 8000 Liter-Behälter mit dem Namen „Dicker Heinrich“ herrscht gähnende Leere. Ein hohles Geräusch entsteht, wenn man am „Dicken Heinrich“ klopft. Auch die riesige Fruchtpresse hat Zwangspause. Das haben Kathleen Kitsche und ihr Team von der Mosterei Kekila so noch nie so erlebt. Dort, wo die Flaschen mit heißem Apfelsaft befüllt, bedeckelt und zum Schluss etikettiert werden, herrscht Ruhe. Eigentlich sollten die Gäste beim Tag der offenen Tür zusammen mit der Kekila-Mannschaft Äpfel sammeln. „Wir wollten deren Verarbeitung zeigen“, so die 40-Jährige. Daraus wurde nichts.

Bei Kekila ist die Not groß. Das Familienunternehmen mit seinen sechs Mitarbeitern kämpft sich durch eine schwere Zeit. Grund dafür: Die miserable Apfelernte 2017. Es gibt schlicht und einfach kaum Früchte infolge des erst warmen und dann plötzlich zu kalten Frühlings. Die Blüten erfroren. Dazu kommt die Alternanz bei manchen Obstbäumen. Das bedeutet, sie tragen so oder so nur alle zwei Jahre üppig.

Seit 1986 gibt es den Betrieb, der den frischen und hundertprozentig natürlichen Saft in zig verschiedene Sorten vor allem für die Kunden im ostsächsischen Raum herstellt. So ein miserables Apfeljahr wie dieses haben die Kitsches noch nie mitmachen müssen. Und da wird es nun wirklich eng. Denn kommen nicht doch noch einige Tonnen Äpfel rein, müssen die Vitaminspender zugekauft werden. „Wir fragten überall bei den Obstbauern in der Region nach. Doch niemand hat Äpfel übrig“, erzählt Kathleen Kitsche.

Vor dem gleichen Problem steht die Rothenburger Kelterei Neubert. „Der Ausfall beträgt 95 bis 97 Prozent“, sagt Mitgeschäftsführer Thomas Beyer. Die Lage sei katastrophal. „So ein schlechtes Apfeljahr gab es noch nie im Laufe der langen Firmengeschichte“, weiß Thomas Beyer. Und das hat was zu heißen: Die Kelterei besteht bereits seit 76 Jahren. Nun liege die Hoffnung auf einer bedeutend besseren Ernte 2018 und dass der Saftvorrat bis dahin reicht. Ganz ohne Zukauf funktioniert das allerdings nicht. Trotz der heftig gestiegenen Plantagenpreise müsse der Betrieb zu diesem Strohhalm greifen und einen kleineren Anteil zukaufen. Bei den Birnen sieht es nicht viel besser aus. „Wobei die Birnenernte schon einige Jahre nicht besonders gut ist“, hat Thomas Beyer festgestellt. Birnensaft gibt es aber im Moment noch. Beliebt ist neben den vielen Saftsorten und handgemachten Fruchtaufstrichen auch die mobile Saftpresse der Kelterei. Leute können da ihre eigenen Äpfel frisch pressen lassen und den Direktsaft sofort mit nachhause nehmen. Doch auch hier nun gibt es Einschränkungen: Die Standorte Bautzen und Görlitz fährt das Unternehmen in diesem Jahr nicht mehr an. Viel zu wenige Gärtner und Sammler konnten wegen der geringen Erntemenge das Angebot nutzen. Vor Ort in Rothenburg allerdings ist es für die Kunden weiterhin möglich, jeden Dienstag, von 8 Uhr bis 17 Uhr, solchen Saft herstellen zu lassen.

Dass die Preise überall extrem nach oben kletterten, bestätigt Kathleen Kitsche. Für den Familienbetrieb ein teures Zukaufgeschäft, wenn auf diese Notlösung zurück gegriffen werden müsste. Inwiefern sich das auf die Verkaufspreise auswirkt, steht noch nicht genau fest. Kathleen Kitsche möchte eigentlich nicht verteuern. Doch wenn die Ausgaben enorm klettern, wird vielleicht nichts anderes übrig bleiben. Nun sind die Kelterei Rothenburg und Kekila Lauba mehr denn je auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Der Großteil der Früchte kommt traditionell von heimischen Gärtnern und Sammlern, die Apfel, Birne und Co. zu den Sammelstellen schaffen. Wer Obst abgibt, bekommt beim Saftkauf zudem einen satten Rabatt. „Lohnmosterei“ nennt sich das dann.

Noch hoffen die Betriebe auf diese Unterstützung in größerem Maßstab. Bei einigen hat sich die Not der Mostereien schon herum gesprochen. So brachte kürzlich eine Kundin Äpfel zu Kekila, die sie ursprünglich an ihre Schafe verfüttern wollte. Und ein Görlitzer nahm den weiten Anfahrtsweg von rund 35 Kilometer auf sich, um seine extra eingesammelten zwei Kilo Äpfel nach Lauba zu schaffen. Trotz dieser Unterstützung sind bei Kekila kaum mehr als 100 Tonnen Äpfel zusammengekommen. Sonst sind es Anfang Oktober im Schnitt achtmal so viele.

Bis mindestens zur ersten Novemberwoche können Äpfel, Birnen und Quitten abgegeben werden. Sammelstellen und Informationen:

