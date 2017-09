Saftäpfel sind Mangelware Die Kelterei Sachsenobst erhöht die Einkaufspreise deutlich. Sie zahlt für Äpfel doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Bei Obstland fürchtet man offenbar, dass die Safttanks der Kelterei Sachsenobst in Neugreußnig in diesem Jahr nicht voll werden. Äpfel seien in diesem Herbst Mangelware, teilt das Unternehmen mit. Seit Montag läuft die Annahme in der Kelterei. Wer die Äpfel nicht auf seinem „Saftkonto“ gutschreiben will, kann sie auch verkaufen. Am Dienstag hat das Unternehmen die Preise dafür deutlich erhöht: Statt sieben Cent pro Kilo gibt die Kelterei jetzt zehn Cent. Das ist sogar doppelt so viel, wie im vergangenen Jahr für ein Kilo Äpfel gezahlt wurde. Gerade die Äpfel von Streuobstwiesen und aus Gärten seien besonders wichtig für die Kelterei, so Geschäftsführer Ronny Thiele. „Die Mischung aus neuen und alten Apfelsorten macht den Geschmack aus. Daher benötigen wir besonders die vielfältig aromatischen und säurehaltigen Früchte von den Streuobstwiesen.“

Zusätzlich zur Erhöhung des Aufkaufpreises hat sich die Kelterei noch einen weiteren Anreiz einfallen lassen: Wer mehr als 500 Kilo Äpfel abliefert, bekommt im kommenden Jahr einen Apfelbaum geschenkt. Damit möchte das Unternehmen den Erhalt von Streuobstwiesen unterstützen und sich selbst die notwendigen Mengen und Qualitäten von Äpfeln sichern.

