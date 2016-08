Säure-Attacke fordert noch ein Opfer Experten rätseln noch immer, welche Flüssigkeit in Oschatz eine 16-Jährige verletzte. Jetzt ist klar: Auch ein Achtjähriger bekam Säure ins Gesicht.

Aufregung am Bahnhof Oschatz: Nach dem Säure-Vorfall an einem Fahrkartenautomaten untersucht die Feuerwehr das Gerät. Nun ist klar: Dort gab es noch ein Opfer. © Dirk Hunger

Im Fall der Säure-Attacke von vor zehn Tagen auf dem Bahnhof in Oschatz hat sich ein weiteres Opfer gemeldet.

Am selben Tag, an dem ein 16-jähriges Mädchen beim Kauf eines Bahntickets am Fahrkartenautomaten in Oschatz eine Flüssigkeit ins Auge bekommt und kurzzeitig ohnmächtig wird, ist auch eine Mutter mit ihrem Sohn auf dem Bahnhof unterwegs. Sie kaufen an jenem Sonnabend eine Fahrkarte. Am selben Automaten wie die Jugendliche. Direkt neben der Bahnhofshalle. Allerdings sind die beiden schon gegen 8 Uhr unterwegs, also eineinhalb Stunden vor dem Mädchen. Dabei nimmt der Junge die Tickets aus dem Ausgabeschacht – und fängt plötzlich an, sich mit den Händen in den Augen zu reiben. Er klagt über ein Brennen im Gesicht, die Augen und der Mund des Jungen sind rot und wirken gereizt. Die Mutter reagiert jedoch schnell und kühlt die Augen ihres Sohnes. Weil sich die Beschwerden daraufhin bessern, geht sie nicht zum Arzt. Erst als sie am nächsten Tag in der Zeitung von dem Vorfall mit der 16-Jährigen liest, meldet sie sich bei der Bundespolizei.

Die hat mittlerweile beide Opfer vernommen und geht davon aus, dass der Junge und das Mädchen auf dieselbe Art und Weise verletzt worden sind. Auch die beschriebenen Reizungen würden übereinstimmen. Allerdings weiß man noch immer nicht, wie es zu den Vorfällen kommen konnte und was dahintersteckt.

Denn nachdem der Begleiter der Jugendlichen gegen 9.30 Uhr um Hilfe gerufen hatte, wurde der Automat noch vor Ort von Spezialkräften der Polizei sowie der Feuerwehren Oschatz und Torgau auseinandergenommen – aber bis auf Reste einer unbekannten Flüssigkeit nichts Ungewöhnliches entdeckt. Auch äußerlich haben die Experten nichts finden können. Alarmierende Werte von schädlichen Stoffen zum Beispiel in der Umgebungsluft wurden nicht festgestellt.

Die Flüssigkeit selbst wurde indes von der Bundespolizei als bräunlich beschrieben, sie habe zudem einen pH-Wert von zwei bis drei, sie sei also sauer. Um was es sich dabei genau handelt, ist allerdings weiterhin unklar. „Unsere Ermittlungen dauern an“, sagte die Sprecherin der Bundespolizei Yvonne Manger am Montag gegenüber der SZ. Wie lange die Auswertung dauern wird, blieb unklar. Erste Einschätzungen der Leipziger Polizei, dass es sich bei der Flüssigkeit um Reizgas handele und bei der Tat um einen „verdammt schlechten Scherz“, bestätigte die Bundespolizei allerdings nicht. Ebenso wenig das Gerücht von Sprengmitteln in dem Automaten. Klar ist jedoch, einen solchen Vorfall hat es in der Region noch nicht gegeben.

Yvonne Manger ist jedenfalls nicht bekannt, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich schon einmal eine solche Flüssigkeit an einem Fahrkartenautomaten festgestellt wurde. „Bisher gehen wir daher von einem Einzelfall aus“, so die Bundespolizei-Sprecherin.

Sowohl dem 16-jährigen Mädchen als auch dem achtjährigen Jungen soll es mittlerweile besser gehen. Während der Junge sich recht schnell erholt hatte, wurde die Jugendliche zunächst am Bahnhof versorgt und später in der Augenabteilung der Uniklinik Leipzig. Noch am selben Tag konnte sie jedoch das Krankenhaus verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass sie keine bleibenden Schäden davon getragen hat.

