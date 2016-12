Säugling schwer verletzt Das erst elf Monate alte Mädchen wurde Opfer eines Autounfalls.

Bei einem Unfall in Waldheim ist ein elf Monate altes Mädchen schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen hatte eine Autofahrerin (62) am Montag eine 36 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die mit ihrem Baby (11 Monate) im Kinderwagen die Breuningstraße überquerte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Karte

Es kam zum Zusammenstoß. Das Baby musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Mutter erlitt leichte Verletzungen.

