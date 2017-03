Sänger schwelgen in Erinnerungen Im Lugsteinhof sind auch in diesem Jahr bekannte Künstler zu Gast. Sie zeigen sich auch mal von einer ganz anderen Seite.

Dagmar Frederic wird im Lugsteinhof zu Gast sein. © PR

Das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald bleibt sich mit seiner Reihe „Kultur auf dem Kamm“ treu. Auch im zehnten Jahr der Veranstaltungsfolge präsentiert Chef Jochen Löbel bekannte Gesichter aus dem Osten. Wer war nicht bisher alles im Haus? – Radsportlegende Täve Schur zum Beispiel, Sportreporter Heinz-Florian Oertel, Staranwalt Dr. Peter-Michael Diestel, der letzte DDR-Innenminister und der erste frei gewählte. Oder Schauspielerin und Chansonnière Dorit Gäbler, Fußball-Legende Eduard Geyer … Die Liste der Prominenten ist lang und wird sich in den kommenden Monaten weiter füllen. Auffallend ist diesmal: Vor allem Frauen werden im Rampenlicht stehen und sich zum Großteil von einer ganz anderen Seite zeigen.

„Wir präsentieren Gesichter aus dem Osten, die Bücher veröffentlich haben“, umreißt Jochen Löbel das Programm. Das rührt aus einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Aufbau- und dem Eulenspiegelverlag. Es hat aber noch einen anderen Grund: „Die Künstler aus dem Westen können wir uns nicht leisten.“ Der Lugsteinhof biete Einwohnern und Gästen gern Kultur an. Dabei sei aber auch immer das finanzielle Risiko abzuwägen. Was der Lugsteinhof bislang vertraglich unter Dach und Fach bekommen hat, kann sich dennoch sehen und hören lassen. Es kommen Schlagerlegende Chris Doerk, diesmal als Autorin (14. April), Sängerin Dagmar Frederic zu einer musikalischen Lesung (30. Juni), Schauspielerin Franziska Troegner (4. August) und Kabarettistin Gisela Oechelhaeuser (22. September).

Zunächst aber holt der Lugsteinhof den Winter zurück. An diesem Freitag wird Andreas Jahnel zu Gast sein und von seiner Reise ans Ende der Welt berichten. Die führte nach Spitzbergen zu Eisbären und Rentieren. Beginn ist 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 2,50 Euro. Und dann gibt es eine Einladung an alle Frauen, aber nicht nur an sie: „De Hutzenbossen“ werden am 11. März, 15 Uhr, erwartet. Die Stimmungskanonen aus Pobershau unterhalten mit erzgebirgischer Volksmusik. Wer den Termin verpasst, kann das Duo noch einmal am 15. April erleben – Eintritt ist frei.

