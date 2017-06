Sänger proben für bislang größten Auftritt Der Waldheimer Volkschor singt 16 Lieder bei einem Festival. Es werden Tausende Besucher erwartet – eine Premiere.

Der Chor studiert derzeit 16 Lieder intensiv ein. Diese geben sie in Landsberg zum Besten. Die Sänger sind stolz, dass sie beim Festival auftreten dürfen. © Dietmar Thomas

Musik erfüllt die Welt – das ist nicht nur der Titel eines der Lieder, die der Waldheimer Chor am 1. Juli in Landsberg am Lech zum Besten geben wird, sondern auch gewissermaßen das Credo der Europatage der Musik. Das Festival wird am ersten Juli-Wochenende in Waldheims Partnerstadt veranstaltet. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eingeladen wurden“, sagt Chorchefin Hannelore Heinrich. Denn die Stadt Landsberg trägt die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung der 30 Sänger für das gesamte Wochenende. Sie sehen den Auftritt als „große Herausforderung. Es ist das erste Mal, dass wir vor so vielen Gästen auftreten“, sagt Harald Schumann vom Chor.

Einheitliches Auftreten

Allein 1 500 Chorsänger aus ganz Europa werden vor Ort sein. 16 Titel steuern die Waldheimer bei. „Es gibt einen festlichen und einen eher lockeren, allgemeinen Teil“, sagt Hannelore Heinrich. Der Waldheimer Volkschor probt wöchentlich und hat ein Repertoire von über 100 Liedern. „Wir wollen nicht unsicher sein, sondern uns von unserer besten Seite zeigen. Deshalb haben wir Titel gewählt, die wir besonders gut können“, so Schumann. Wolfgang Müller wird diese ansagen. Der Sänger tritt als Moderator des Ensembles auf. Die Aufregung sei noch nicht da. Sie werde wohl kurz vorher einsetzen, sind sich die Sänger einig. „Wir sind gespannt darauf, wie wir uns im Vergleich mit den anderen Laienchören schlagen“, so Schumann. Die Chorfreunde legen Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild, betont Hannelore Heinrich: „Die Männer tragen einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit cremefarbener Weste und eine Fliege. Wir Frauen haben eine schwarze Hose, eine weiße Bluse und bunte Schals an. Alle sollen schwarze Schuhe tragen.“

Dass die Sänger vom 30. Juni bis 2. Juli bei den Europatagen der Musik auftreten werden, hatte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bereits während der zahlreichen Einwohnerversammlung voller Stolz verkündet. Es freue ihn, dass die Sänger solch eine tolle Chance bekommen. „Zudem ist es bemerkenswert und großzügig, dass unsere Partnerstadt die Kosten übernimmt“, sagte er. Hannelore Heinrich ergänzte, dass die Chorfreunde lediglich die Fahrten selbstständig organisieren müssen. „Aber auch dafür haben wir Sponsoren gefunden. Jedes Mitglied zahlt gerade einmal zehn Euro.“

Das dreitägige Festival mit dem Motto „Musik verbindet“ wird vom Bayerischen Musikrat organisiert. Zwei weitere Landsberger Partnerstädte schicken ebenfalls ihre musikalischen Vertreter: Blues und fifre aus Frankreich sowie „die feurigen Tänzer der Siófok Tanzgruppe vom Balaton“, heißt es auf der Internetseite des Musikfestes.

