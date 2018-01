Sänger mit Reibeisenstimme „Azzurro“ machte ihn weltberühmt. Adriano Celentano singt immer noch. Jetzt wird der Italiener 80 Jahre alt.

Anstoßen auf den 80.: Adriano Celentano © dpa

Das muss Adriano Celentano erst mal einer nachmachen: Als er Mitte November 2016 mit seiner Duettpartnerin Mina das Album „Le migliori“ („Die Besten“) herausbrachte, reichte die verbleibende Zeit bis Neujahr völlig aus, um auf das meistverkaufte Album des Jahres in Italien zu kommen. In wenigen Wochen wurden mehr als 250 000 Stück abgesetzt. Das Rentenalter hatte der mit „Azzurro“ berühmt gewordene Cantore da längst überschritten. Am Sonnabend wird der Sänger, Schauspieler und TV-Moderator 80 Jahre alt.

Viele Millionen Platten weltweit hat Celentano in seinem langen Künstlerleben abgesetzt, er gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft in Italien. Seine Karriere begann der Mann mit der Reibeisenstimme, der am 6. Januar 1938 in Mailand geboren wurde, vor mehr als 60 Jahren als Rock’n’Roller.

Inspiriert von Bill Haley & His Comets gründete er seine erste Rockband, coverte zunächst Titel wie „Tutti Frutti“ oder „Jailhouse Rock“, bevor er in seiner Muttersprache Platten aufnahm. 1968 kam das von Paolo Conte geschriebene „Azzurro“, das Lied von Tagträumen und der Sehnsucht nach der fernen Frau, ein Ohrwurm, ein Stück Italiengefühl pur. Das inflationsgeplagte Italien der 70er-Jahre besingt Celentano in „Svalutation“, eine Anglisierung des Wortes „Svalutazione“ (Abwertung).

Neben der unverwechselbaren Stimme, dem markanten Gebiss und den strähnigen Haaren wurde der eigentümlich federnde Gang zu Celentanos Markenzeichen – weshalb ihn die Italiener „Il Molleggiato“ („Der Gefederte“) nennen. Als solcher machte er nicht nur auf der Bühne oder im Tonstudio „bella figura“, sondern auch vor der Kamera. Er spielte in rund 40 Filmen mit, die meisten eher einfach gestrickt, aber oft zum Brüllen komisch. Dazu zählen „Der gezähmte Widerspenstige“ und „Gib dem Affen Zucker“ mit Ornella Muti oder „Der Größte bin ich“. (dpa)

