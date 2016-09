Sägewerk schweigt zu Tarifverhandlungen

Geschnittene Bretter warten auf ihren Abtransport im Sägewerk Kodersdorf, hier auf einem Archiv-Bild aus dem Jahr 2006. © Steffen Gerhardt

Kodersdorf. Die IG Metall fordert die österreichische Schweighofer Gruppe auf, Tarifverhandlungen für ihr Sägewerk in Kodersdorf aufzunehmen. „Wir wollen, dass das Sägewerk überhaupt erst mal einen Tarifvertrag einführt“, so Ostsachsens IG Metall-Geschäftsführer Jan Otto. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor mit einem Stundenlohn von durchschnittlich zehn Euro pro Stunde vier Euro weniger als der entsprechende Flächentarif Holz in Sachsen zu zahlen. Auf eine bis Ende vergangener Woche gesetzte Frist, hat die IG Metall noch keine Rückmeldung vom Unternehmen erhalten. Auch eine Anfrage der Sächsischen Zeitung zu möglichen Tarifgesprächen hat das Unternehmen bisher nicht beantwortet.

Gewerkschaftler Jan Otto will nun in den kommenden Tagen mit den Beschäftigten in Kodersdorf das Gespräch suchen, um mögliche Aktionen zu besprechen. „Wenn sich ein Unternehmen wie Schweighofer hier dauerhaft ansiedeln will, gehört es zum guten Ton, dass es seine Beschäftigten ordentlich bezahlt“, fordert er. Der österreichische Holzproduzent hat das Werk in Kodersdorf 2015 von der Klausner Gruppe gekauft. In dem Betrieb arbeiten laut der Gewerkschaft rund 330 Mitarbeiter, darunter 100 Leiharbeiter. (kem)

