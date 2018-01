Sägen statt löschen Sturmtief Herwart hat den Harthaer Kameraden 33 Einsätze an einem Tag beschert. Doch das war nicht das einzige Problem.

Sturmtief Herwart hatte auch in Hartha für Schäden gesorgt. Auf der Sonnenstraße kam keiner mehr durch, ein Baum vom Stadtpark lag quer über der Straße. Die Feuerwehr half bei der Beseitigung. © Dietmar Thomas

Hartha. Der 29. Oktober des vergangenen Jahres ist dem Harthaer Gemeindewehrleiter René Greif noch in guter Erinnerung. Sturmtief Herwart war über Deutschland hinweggefegt und hatte auch in Hartha für viele Schäden gesorgt. „An diesem einen Tag mussten wir öfter ausrücken, als bis dahin im gesamten Jahr 2017“, sagt Greif. Die Feuerwehren aus Hartha und den Ortsteilen verbuchten an diesem Tag 33 Einsätze. „Im gesamten Jahr 2017 sind wir 62 Mal ausgerückt. Über die Hälfte der Alarme ging also auf diesen einen Tag“, so Greif.

Doch es ist nicht nur die Zahl der Einsätze, die den Harthaer Feuerwehrchef bewegt. Schon morgens gegen 6 Uhr seien die ersten Alarmierungen auf dem Pager eingegangen. Doch als Greif am Gerätehaus ankam, musste er mit Entsetzen feststellen, dass nichts ging: Stromausfall. „Im Notfall lassen sich die Tore auch von Hand öffnen, sodass die Fahrzeuge erst einmal ausrücken konnten“, so der Wehrleiter.

Feuerwehr Hartha zurück 1 von 4 weiter Die Gemeindefeuerwehr hat derzeit 74 aktive Mitglieder, davon drei Frauen. Die Alters- und Ehrenabteilung zählt 63 Mitglieder. In der Jugendfeuerwehr sind 28 Kinder und Jugendliche aktiv. Bei 62 Einsätzen im Jahr 2017 leisteten die Kameraden insgesamt 560 Stunden. Siebenmal wurden die Harthaer Wehren zu Einsätzen außerhalb des Gemeindegebietes gerufen. Ausbildung wird großgeschrieben. Über 2500 Stunden bildeten sich die Kameraden weiter.

Doch wie nun weiter? Was ist, wenn der Strom längere Zeit ausfällt? In diesem Moment war René Greif stolz darauf, dass er sich vor einigen Jahren durchgesetzt hatte. „Ich habe damals darauf gedrungen, dass eine Fremdstromeinspeisung ins Gerätehaus eingebaut wurde. So konnten wir über ein Notstromaggregat die Arbeitsfähigkeit herstellen, Computer, Telefon und Fax gingen wieder“, erinnert sich René Greif. Erst am Nachmittag sei der Strom wieder da gewesen.

Die Idee, eine Fremdstromeinspeisung einzubauen, sei ihm im Jahr 2005 gekommen. Damals hatte sich in Nordrhein-Westfalen nach heftigen Schneefällen einer der größten Stromausfälle der Bundesrepublik ereignet. Ursachen waren eingeknickte Strommasten und gerissene Leitungen. „Dieses Ereignis hat bei mir einen Aha-Effekt ausgelöst. Eigentlich müsste nicht nur unser Gerätehaus mit einer solchen Fremdeinspeisung ausgerüstet sein, sondern auch andere öffentliche Gebäude wie das Rathaus“, sagt Greif.

Erschwerend für die Kameraden der Harthaer Wehr kam an diesem 29. Oktober hinzu, dass sie auch noch das Stock-Car-Rennen absichern mussten. „Ohne Feuerwehr können die Autos nicht starten“, so Greif. Dennoch bekamen die Kameraden alles in den Griff. „Wir hatten beschlossen, dass die Ortswehren jeweils in ihrem Gebiet herumfahren. Am Nachmittag konnten uns dann die Wendishainer Kameraden mit unterstützen.“ Umgestürzte Bäume, eingedrückte Dächer und gerissene Stromleitungen, das waren die Aufgaben, die gelöst werden mussten. „Wir konnten uns vom Bauhof Hartha den Hubsteiger leihen, das hat vieles erleichtert“, so Greif.

An vielen Stellen konnten die Feuerwehrleute helfen, aber eben nicht überall. „Im Fall des Baumes, der auf das Dach eines Wohnhauses in Gersdorf stürzte, musste auch die Feuerwehr passen. Der wurde dann von einer Spezialfirma beseitigt“, sagt der Wehrleiter. Bis zum Abend seien die Kameraden unterwegs gewesen. Gegen 18.30 Uhr konnten sie wieder in die Gerätehäuser einrücken, die Einsatzbereitschaft herstellen und den Rest des Sonntagabends mit ihren Familien verbringen.

zur Startseite