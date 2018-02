Sägen am Johannistal Auf der vielbefahrenen Straße müssen Kraftfahrer im Moment Geduld aufbringen. Wegen Baumpflegearbeiten ist die Fahrbahn mindestens halbseitig gesperrt.

Die Pflegearbeiten werden noch mindestens bis Freitag dauern. So lange wird der Verkehr halbseitig an den Fällarbeiten vorbeigeleitet. © Dietmar Thomas Die Pflegearbeiten werden noch mindestens bis Freitag dauern. So lange wird der Verkehr halbseitig an den Fällarbeiten vorbeigeleitet.

Baumpfleger Mario Bilski kletterte mit Steigeisen in 20 Metern Höhe um in einer Astgabel ein Windenseil zu befestigen.

Zehn solche großen Buchen müssen im Stadtwald gefällt werden.



Leisnig. Die Motorsägen heulen an der Johannistalstraße. Dort schließt sich der Stadtwald an, in dem zehn große Buchen gefällt werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten übernimmt Baumpfleger Mario Bilski aus Tautendorf. Dem Zuschauer wird teilweise flau im Magen, wenn er ihn mit Steigeisen in 20 Metern Höhe klettern sieht, um in einer Astgabel ein Windenseil zu befestigen.

Die Pflegearbeiten werden noch mindestens bis Freitag dauern, so Bilski. So lange wird der Verkehr halbseitig an den Fällarbeiten vorbeigeleitet. Ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich, wird die Straße komplett gesperrt. Dann müssen die Kraftfahrer auch schon mal etwas länger warten, bis der Baum gefällt und zur Seite geräumt ist. (DA/sig)

