Sägebänder und zwei besondere Jobs Torsten Schölzel hat in Demitz-Thumitz zwei Stellen für Menschen mit Handicap geschaffen, obwohl er das nicht muss.

Torsten Schölzel, Inhaber von Elektro-Schölzel in Demitz-Thumitz, vertreibt über einen Online-Shop unter anderem Sägebänder. Die Arbeit in diesem Internet-Laden erledigen zwei Mitarbeiter mit Handicap unter anderem am Computer. © Wolfgang Wittchen

Sägebänder kistenweise. Große, kleine, lange, kurze. Aus vielen Regalen wandern sie in Pakete. Die werden zugeklebt, beschriftet und ab geht es. Hinaus in die Welt. Was kurz zuvor über das Internet im Online-Shop der Firma Elektro-Schölzel bestellt wurde, ist schnell unterwegs. Das gehört zum Geschäft von shopbox24.de. Zwei Mitarbeiter suchen die Waren zusammen – nicht nur Sägebänder, sondern unter anderem auch Latthämmer, verschiedene Zangen, Antriebsriemen oder sogar so etwas Exotisches wie Dufterfrischer für Pissoirs in verschiedenen Farben und Gerüchen.

Dass die beiden Kollegen, die hier am Werk sind, ein Handicap haben, sieht man kaum. Nur das Hörgerät, das eine Mitarbeiterin trägt, gerät irgendwann in den Blick. Ihr Hörvermögen ist eingeschränkt. Wie ihr Kollege, der starke Rückenprobleme hat, möchte sie anonym bleiben.

Zwölf Mitarbeiter im Familienbetrieb

Seit 2014 beziehungsweise 2016 arbeiten die beiden für den Online-Shop von Elektro-Schölzel in Demitz-Thumitz. Eingestellt hat sie Inhaber und Unternehmer Torsten Schölzel. Und dies, obwohl er bei der Größe seiner Firma nicht dazu verpflichtet ist. Zwölf Mitarbeiter hat der Familienbetrieb. Erst ab 20 Leuten im Jahresschnitt muss ein Unternehmen Menschen mit einer Behinderung einstellen oder eine Abgabe zahlen, erklärt Bautzens Arbeitsagenturchef Thomas Berndt.

Weil Torsten Schölzel trotzdem aktiv geworden ist und alles gut läuft, wurde er nun von der Arbeitsagentur ausgezeichnet. Thomas Berndt überreichte dem Oberlausitzer das Inklusionszertifikat 2017. Das ist eine Anerkennung, die eigentlich auf Bundesebene vergeben wird, die Berndt seit vergangenem Jahr auch für den Agenturbezirk Bautzen nutzt. Streng limitiert. Nur ein Preis pro Jahr. 2016 ging die Ehrung an die Tischlerei Mielsch in Förstgen bei Niesky.

Unternehmen oft zögerlich

Agenturchef Berndt will mit der Auszeichnung den Fokus auf diese Gruppe von Arbeitenden und Arbeitssuchenden lenken. Denn obwohl es seit 2012 stetig weniger Erwerbslose in der Oberlausitz gibt, profitieren Menschen mit Behinderungen noch wenig davon. Erst 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen mit Handicap, immerhin um 11,9 Prozent. Im Dezember gab es 1 338 Betroffene. Theoretisch gibt es in der Oberlausitz für sie 4 270 Pflichtarbeitsplätze in Unternehmen mit durchschnittlich 20 Mitarbeitern. Doch nur knapp 3 600 sind tatsächlich besetzt. „Die anderen Betriebe zahlen eine Abgabe“, so Thomas Berndt. Warum Unternehmen verhalten sind bei dem Thema, kann Torsten Schölzel, auch Obermeister der Elektrotechnikerinnung in der Region, erklären. „Viele denken, ich erst auch, dass man so ein Beschäftigungsverhältnis nicht beenden kann.“ Doch ein Gespräch mit einer Integrationsbeauftragten im Landkreis habe ergeben, dem ist nicht so. Man müsse das zuständige Integrationsamt bei einer Entlassung zwar einbeziehen. Ansonsten – „bei schlechter oder Minderleistung oder Verstößen gegen das Arbeitsrecht ist ein behinderter Mensch nicht bessergestellt“, betont Bautzens Arbeitsagenturchef. Behinderung sei zudem oft eben nicht der klassische Rollstuhl. Verminderte Seh- oder Hörfähigkeit, fehlende Organe beispielsweise seien Einschränkungen, die man gar nicht sieht. Für Berndt sind diese Arbeitskräfte auch eine Antwort auf drohenden Fachkräftemangel.

Die Behörde kann die Einstellung von Menschen mit Handicap begleiten und finanziell unterstützen. Dieses Jahr sind dafür 17 bis 18 Millionen Euro eingeplant. Torsten Schölzel indes ist sehr zufrieden mit seinen Shop-Mitarbeitern. „Sehr fleißig, sehr engagiert. Sie denken über vieles nach, wofür ich gar nicht die Zeit hätte“, lobt der Unternehmer. Auch der Internethandel läuft gut. So sehr, dass Schölzel dafür ein anderes Gebäude erworben und mit viel Lagerraum ausgestattet hat.

zur Startseite