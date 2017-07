Sächsisches Schulamt soll in Bautzen bleiben Fünf Bürgermeister aus dem Landkreis kritisieren die Pläne für die Bildungsagentur. Auch der Schülerrat ist skeptisch.

Ob es in der Oberlausitz so weit kommt? Gerade im ländlichen Raum ist der Lehrermangel groß. Die geplante Umstrukturierung der Bildungsagentur trifft deshalb auf heftigen Gegenwind. © dpa

Die Oberbürgermeister von Zittau und Weißwasser sowie die Bürgermeister von Bernstadt, Mittelherwigsdorf und Rietschen kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung die Pläne zur Umstrukturierung bei der Sächsischen Bildungsagentur. Diese Institution ist unter anderem für die Besetzung der Lehrerstellen an den staatlichen Schulen zuständig. Ihre bislang fünf Regionalstellen in Sachsen sollen nach aktuellen Informationen in einem Landesamt in Dresden, Chemnitz und Leipzig gebündelt werden. Das würde auch bedeuten: Die Standorte Bautzen und Zwickau fallen weg (SZ berichtete).

Nach dem Treffen der fünf Bürgermeister, die alle aus freien Wählervereinigungen kommen, erklärt Zittaus OB Thomas Zenker am Ende der vergangenen Woche: „Die Lage im Bereich der Bildung ist ernst. Und da kommt aus dem Ministerium ein Vorschlag, der aus unserer Sicht in die völlig falsche Richtung geht.“ Er und seine Amtskollegen Torsten Pötzsch aus Weißwasser, Markus Hallmann aus Mittelherwigsdorf, Markus Weise aus Bernstadt und Ralf Brehmer aus Rietschen hatten sich eigentlich getroffen, um über den Ausbau von Straßen und Schienen zu sprechen. Doch aus aktuellem Anlass war nun auch die Umstrukturierung der Bildungsagentur Thema. „Das ist aus kommunaler Sicht unhaltbar“, schreiben die Bürgermeister in einer Mitteilung. Ihre Worte sind deutlich: Das Problem des Lehrermangels zu beheben, sei dringend notwendig. In dieser Situation die dafür zuständige Verwaltung zu verkleinern, sei hingegen absolut unverständlich. „Für die Bevölkerung ist der Eindruck, dass die Bildung unserer Kinder in Gefahr ist, längst entstanden“, steht in der Mitteilung. Die Bürgermeister schließen sich der Kritik des Sächsischen Lehrerverbandes an: „Fortwährende Strukturreformen binden wertvolle Arbeitskraft und finanzielle Ressourcen“, heißt es.

Geäußert hat sich dazu am Freitag auch der Schülerrat des Christian-Weise-Gymnasiums in Zittau. Sprecher Erik-Holm Langhof sagte, das Problem Lehrermangel werde auch im kommenden Schuljahr voraussichtlich nicht besser. Umso nötiger sei es deshalb, einen regionalen Standort, der den Schulen im ländlichen Raum einen Kontaktpunkt bietet, zu erhalten. „Klare Entscheidungen treffen und einen guten Überblick über die Schulen im ländlichen Raum in Ostsachsen kann ein Ministerium aus einer 150 Kilometer weiten Landeshauptstadt nicht besitzen“, so die Kritik aus dem Schülerrat. (SZ/sdn)

