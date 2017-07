Sächsischer Reisebus verunglückt Schwerer Unfall am Montagmorgen: Ein Reisebus mit 48 Fahrgästen fährt in Bayern auf einen Sattelzug auf und gerät in Brand. Es gibt viele Verletzte. Und wohl auch Tote.

Zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Süd und Gefrees hat sich der schwere Unfall ereignet. © NEWS5

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Autobahn 9 in Oberfranken zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus.



Die Polizei rechnet derzeit mit dem Schlimmsten: „Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte“, sagte ein Sprecher am Morgen. Wenig später wird Gewissheit: Der Bus kommt aus Sachsen. „Genauere Angaben zur Herkunft können wir noch nicht geben“, sagte Jürgen Stadter, Pressesprecher der Polizei Oberfranken.



Ein Redakteur der Frankenpost sagte gegenüber sz-online.de, der Bus sei laut Angaben der Polizei aus Dresden gekommen und auf dem Weg zum Gardasee gewesen.



Der Bus war um kurz nach 7 Uhr nahe Münchberg in Höhe Stammbach auf einen Sattelzug aufgefahren, der an einem Stauende stand. Anschließend fing der Bus Feuer und brannte aus. „Der Bus war beim Eintreffen der Einsatzkräfte breits in Vollbrand“, sagte Anne Höfer, Pressesprecherin der Polizei Oberfranken, am Unfallort. Auf Bildern ist nur noch ein verkohltes Wrack zu erkennen.

In dem Bus saßen laut Polizei 46 Fahrgäste und zwei Fahrer - von 30 Fahrgästen wissen die Beamten, dass sie zum Teil schwer verletzt sind. Der Verbleib der übrigen 18 Menschen war zunächst unklar. Noch gebe es „ein Fünkchen Hoffnung“, sagte er. „Vielleicht ist jemand im Schockzustand weggerannt.“ Wohin der Reisebus unterwegs war, stand zunächst nicht fest.

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. „Es sind jetzt mehr als 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei vor Ort“, so Stadter weiter. Außerdem sind mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. In Richtung Berlin ist die Strecke inzwischen wieder frei.

Es bildeten sich lange Rückstaus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. (dpa/fsc)

Eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige ist eingerichtet worden. Unter 0800 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen des Unfalls können sich hier melden.

Polizei bittet darum, die Unfallstelle zu umfahren

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

