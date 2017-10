Sächsischer Bürgerpreis für Radebeuler Handballer Im Verein trainieren auch Menschen mit Behinderung und werden als vollwertige Mitglieder aufgenommen.

Trainer Bernd Hartmann erklärt der 16-jährigen Laura aus Radebeul, wie der Ball mit Wucht geworfen wird. © Arvid Müller

Große Freude beim Radebeuler Handballverein. Die Sportler wurden mit dem Sächsischen Bürgerpreis ausgezeichnet in der Kategorie Engagement im Sport für Demokratie und Toleranz. Der Verein arbeitet zusammen mit den Behindertenwerkstätten. Durch das Sporttraining und Wettbewerbe werden Schüler und Erwachsene gleichermaßen in das Vereinsleben integriert.

Die behinderten Athleten sind vollwertige Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten. Dazu zählen nicht nur Wahlrechte, Ordnungsdienste und Trainerarbeit, sondern auch die Teilnahme an Vereinsfeiern. Der Verein organisiert gemischte Turniere auf Vereinsebene, womit Berührungsängste abgebaut und Toleranz gefördert werden sollen. Für dieses Engagement hat der Verein jetzt 5 000 Euro bekommen. Gemeinsam mit der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank würdigte der Freistaat Sachsen Vereine, Initiativen, Institutionen oder Einzelpersonen für ihren herausragenden Einsatz für die Gesellschaft, für Toleranz und für Demokratie. Der Bürgerpreis wurde in diesem Jahr zum siebenten Mal verliehen.

Für den Preis vorgeschlagen hat die Handballer Radebeuls Zweiter Bürgermeister Winfried Lehmann (CDU). Üblicherweise reichen die Bürgermeister Vorschläge zur Nominierung bei ihren Landräten ein. Diese nominierten insgesamt 116 Initiativen oder Personen, die dann gebeten wurden, eine Projektbeschreibung an die Sächsische Staatskanzlei zu senden. Daraufhin wählte eine unabhängige Jury fünf Preisträger aus den nominierten Projekten, Initiativen und Einzelpersonen aus.

Für die Radebeuler Handballer ging es am 16. Oktober zur Preisverleihung in die Unterkirche der Frauenkirche. In dieser Woche bedankten sich die Sportler bei Winfried Lehmann dafür, dass er den Verein vorgeschlagen hatte. (SZ)

zur Startseite