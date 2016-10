Sächsischer Autozulieferer in der Klemme Takata hat alleine in Sachsen 800 Mitarbeiter und braucht Hilfe. Ein Interessent soll Autoliv sein, der sich gerade aus Döbeln zurückgezogen hat.

Takata ist wichtig für Sachsen, denn gleich drei Fabriken im Freistaat gehören dem japanischen Airbag-Spezialisten. © REUTERS

Tokio/Freiberg. Der japanische Airbag-Zulieferer Takata ist wegen Massenrückrufen in Bedrängnis geraten und sucht nach einem Sanierungspartner. Der Konzern führt mit seinen Automobil-Kunden Gespräche über Angebote möglicher Finanzhelfer, das meldete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei schon vor einigen Tagen. Nun will die US-Zeitung Wall Street Journal auch noch erfahren haben, Takata erwäge ein Insolvenzverfahren in den USA. Das sei aber nur eine Möglichkeit von mehreren.

Takata ist wichtig für Sachsen, denn gleich drei Fabriken im Freistaat gehören dem japanischen Airbag-Spezialisten. In Döbeln, Elterlein und Freiberg arbeiten rund 800 Sachsen für Takata. Dem japanischen Bericht zufolge hat der Konzern das Ziel, bis zum Ende des Jahres einen Partner gefunden zu haben.

Die US-Investmentbank Lazard berät Takata bei der Kostenbewältigung und der Auswahl eines geeigneten Sanierungspartners. Fünf Kandidaten hätten sich bislang mit Angeboten gemeldet, darunter die amerikanischen Teilezulieferer Key Safety Systems und Flex-N-Gate sowie der schwedische Airbaghersteller Autoliv. Die Schweden waren lange Zeit auch ein wichtiger Arbeitgeber für Mittelsachsen. Doch 2014 schloss Autoliv sein Werk in Döbeln mit damals 230 Beschäftigten.

Takatas Schwierigkeiten begannen mit defekten Airbags. Es besteht das Risiko, dass sie zu kräftig auslösen und dass bei der Explosion Teile der Verkleidung durch das Fahrzeug geschleudert werden. Mindestens 13 Todesfälle und Hunderte Verletzungen werden weltweit mit dem Defekt in Verbindung gebracht. Die Kosten für die Rückrufe von weltweit geschätzt rund 100 Millionen Airbags haben laut Zeitung Nikkei inzwischen umgerechnet neun Milliarden Euro erreicht. (dpa/SZ/mz)

