Sächsische Winzer präsentieren sich auf Weinfachmesse

Düsseldorf. Neun sächsische Weingüter, eine Brennerei und der Weinbauverband Sachsen e.V. präsentieren sich seit Sonntag auf der ProWein in Düsseldorf. Im Auftrag des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft hat die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WSF) erneut einen sächsischen Gemeinschaftsstand auf der internationalen Leitmesse für Wein und Spirituosen organisiert.

Mit über 6 000 Ausstellern aus rund 60 Ländern ist sie die größte Weinfachmesse der Welt. Drei Tage lang tauschen sich mehr als 55 000 Besucher aus rund 120 Ländern – von Gastronomen über Händler bis hin zu Winzern – über neue Trends, Märkte und Weingenuss aus. „Ich freue mich, dass sich unser kleines, aber feines sächsisches Weinanbaugebiet mit einer hochwertigen Präsentation erneut einem exzellenten Fachpublikum vorstellen wird“, betont Sachsens Minister für Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt.

„Das diesjährige Jubiläum 25 Jahre Sächsische Weinstraße und die gute Resonanz vom letzten Jahr spiegeln sich in der hohen Teilnehmerzahl als auch am neuen, großen Messestand für Sachsen wider“, sagt WFS-Geschäftsführer Peter Nothnagel. Am heutigen Montag ist ein „Weinakademikerfrühstück“ in Kooperation mit dem Verband Deutscher Prädikatsweine am Stand organisiert. Außerdem finden moderierte Weinproben zu den Themen „Steillage“ und „cool climate“ statt. (SZ)

